Asier Benito: “Bolo siempre me ha querido fichar desde la etapa de juveniles”

La Deportiva Ponferradina ha presentado este viernes a Asier Benito como nuevo delantero de la entidad berciana. Llega cedido por parte del Eibar de Primera División.

El nuevo atacante deportivista se ha mostrado encantado de recalar en la capital berciana. “Bolo siempre me ha querido fichar desde la etapa de juveniles. Voy a intentarlo hacer lo mejor posible y seguro que lo daré todo en el terreno de juego. Es un lujo jugar poder jugar en Segunda. Cuando fiche por el Eibar, la idea era salir cedido a un equipo de Segunda A porque había mucha competencia en la delantera. El míster del Eibar, José Luis Mendilibar, me aconsejó venir a la Ponferradina. Me dijo que iba a ser un sitio muy bueno para mí y se alegró de que viniera”.

Asier Benito tiene 24 años y hasta la pasada temporada militó en el Bilbao Athletic.

Tras una primera etapa en la cantera del Athletic, Benito pasó por el Aurrera de Vitoria antes de enrolarse en el filial del Deportivo Alavés. En la campaña 15-16 tuvo ocasión de debutar con el equipo en Segunda A, participando en dos partidos.

En 2017 regresó al Athletic para competir en Segunda B con su equipo filial. En sus dos campañas en el Bilbao Athletic disputó 64 partidos y anotó 18 goles. Este verano fue reclutado por el SD Eibar, con el que ha venido realizando la pretemporada, en la que firmó cuatro goles en amistosos de su club ante el SD Amorebieta, el Bayer Leverkusen y el Fortuna Düsseldorf.