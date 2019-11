Nacho Gil: “No nos fijamos mucho en el Málaga, queremos centrarnos en nosotros”

Nacho Gil, centrocampista de la Deportiva Ponferradina, ha analizado la actualidad del equipo berciano. Los blanquiazules juegan la jornada 14 de LaLiga SmartBank, este viernes a las 18:30 horas en el estadio El Toralín de Ponferrada ante el Málaga.

El jugador de la Deportiva espera que el equipo pueda volver a la senda de las victorias en casa y hacer bueno el triunfo del pasado fin de semana en tierras madrileñas ante el Rayo Vallecano.

“Siempre que llueve, el campo lo agradece. Esperamos que no esté como hace quince días ante el Numancia. En Vallecas demostramos el equipo que somos, que podemos competir ante cualquier equipo a base de trabajo seguiremos así. No nos fijamos mucho en el Málaga, queremos centrarnos en nosotros. Tenemos ganas de volver a ganar en casa, después del empate ante el Numancia. Fue un partido raro y esperamos no fallar ante el Málaga. Lo más importante es conseguir el objetivo de la permanencia. Cuando se consigue ya se verá hasta donde podemos llegar. En la posición en la que necesite el míster, allí estaré. Me siento cómodo en todas las posiciones de ataque Nosotros los que buscamos en presionar fuertes y llegar lo antes posible arriba. La competición está muy igualada. Cada vez hay menos diferencias y así se puede ver en cada jornada”.