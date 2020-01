Iván Rodríguez: “Quiero quedarme durante mucho tiempo en la Ponferradina”

Este jueves ha sido presentado Iván Rodríguez como nuevo jugador de la Deportiva Ponferradina. Se trata de un lateral derecho de 23 años que llega cedido por parte del Málaga, aunque los bercianos tienen un opción de compra en el mes de junio.

El defensa se ha mostrado encantado de llegar a la Deportiva. "Este es un reto muy importante en mi carrera. Agradezco a la Ponferradina el proyecto que me ha presentado. Quiero aprovechar la oportunidad y quedarme mucho tiempo aquí".

Se ha mostrado agradecido al Málaga, a pesar de que esta temporada no se le pudo hacer ficha con el equipo a principios de temporada. “Entrenaba con ellos todos los días, pero no se me pudo tramitar la ficha a causa de los problemas que hay en el Málaga. No sé quién tuvo la culpa, pero solo puedo estar agradecido porque llevo desde los 14 años allí. No quiero acabar mal con ellos. Solo sé que estoy preparado para poder jugar con la Ponferradina ante el Alcorcón, si así lo quiere el míster”.