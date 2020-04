Bolo: “Va a ser imposible finalizar la temporada de forma normal”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha contestado a las preguntas realizadas por los aficionados bercianos en las redes sociales del club blanquiazul. El vasco se ha referido a la crisis sanitaria del coronavirus y como esta afectando a los deportivitas. También habló del futuro y de la posible reanudación de la competición en LaLiga SmartBank.

“Ahora lo más importante es la salud. En estos momentos quiero mandar mucha fuerza y ánimos a todos nuestros aficionados. Espero que estén lo mejor posible y podamos disfrutar de su ayuda en El Toralín cuando todo esto acabe. El equipo tiene sus rutinas diarias y hemos hecho varias sesiones de trabajo por videoconferencia, ‘spinning’ y boxeo. Como es lógico intentamos que los jugadores estén en la mejor forma posible. Además hablamos con ellos para saber cómo están. Intentamos darles ánimos y fuerzas, porque no es una situación fácil tampoco para ellos”.

Bolo también ha sido preguntado por la reanudación de la competición. “Si finalmente se reanuda va a ser imposible hacerlo de una forma normal por la situación vivida. Me imagino que si volvemos a la competición tendremos que realizar una minipretemporada para poder estar en la mejor forma posible. No estamos acostumbrados a jugar cada 48 o 72 horas si se reanuda la liga y nos vemos en ese escenario, pero vamos a intentar prepararnos de la mejor manera posible para poderlo afrontar con todas las garantías del mundo. Jugar a puerta cerrada, es decir sin público, que es lo más probable que pase va a ser raro especialmente en El Toralín. No es una situación normal y vamos intentar mentalizarnos para poderlo encarar de la mejor manera. Obviamente no va ser lo mismo, porque el fútbol es para los aficionados. Todo hace indicar que un tiempo no vamos a poder disfrutar con ellos de los encuentros”.

La dirección y secretaria técnica tampoco para y continúa con su trabajo habitual. “Llevamos toda la temporada haciendo trabajo de ‘scouting’ y observando jugadores de Segunda, Segunda B, las ligas francesas y portuguesas. Ahora continuamos con ese trabajo. Tenemos una lista importante de jugadores de cara al futuro, pero lo primero va a ser que jugadores pueden seguir y si ellos quieren continuar. Cuando se vuelva a la normalidad abordaremos el tema de renovaciones y fichajes”.

Por último fue cuestionado por sus lugares favoritos de la comarca y por el centenario del club que va a tener lugar en el año 2022.

Aquí al completo las palabras de Jon Pérez Bolo, entrenador de la Deportiva Ponferradina.