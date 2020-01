Bembibre estrena una jornada dedicada al arte dramático en inglés en su campaña de teatro escolar

La campaña de teatro escolar del Ayuntamiento de Bembibre para el curso 2019/2020 contará por primera vez con un programa de representaciones en inglés para completar el aprendizaje de esta lengua. Las tres sesiones en la lengua de Shakespeare tendrán lugar el 31 de enero en diferentes sesiones en el teatro Benevívere de la capital del Bierzo Alto y correrán a cargo de la compañía Fórum Teatro.

El programa de la jornada arrancará a las 9.45 horas, con la puesta en escena de ‘My Little Library’, un espectáculo dirigido a alumnos de los primeros cursos de primaria. Sus compañeros de cuarto, quinto y sexto podrán conocer, a las 11.15 horas, a ‘The New Little Prince’, mientras que los alumnos de primero y segundo de ESO tendrán que esperar a las 12.45 horas para participar en una peculiar ‘Escape Room’.

Dirigida a los alumnos de los centros educativos del municipio y de otras poblaciones cercanas, la propuesta de teatro escolar se completa con otras tres obras de teatro que se representarán en el Benevivere en los meses de enero, marzo y abril de 2020. La primera, el 24 de este mes, será ‘El faro de los colores, de Ñas Teatro y dirigida a niños de tres a seis años.

Los siguientes en subir al escenario serán los integrantes de la compañía Malaje Sólo, que el 27 de marzo interpretarán la obra ‘Lope que te parió’, dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años. El último espectáculo tendrá lugar el 17 de abril de la mano del Colectivo Chiribitil, que llevará a escena la obra ‘Buscando el punto exacto’, pensada para niños de siete a 11 años. El precio de cada una de estas sesiones es de dos euros.