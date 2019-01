Matthieu: "Quiero demostrar que puedo ayudar cuando el míster me lo pida”

Tiempo de lectura: 1



La Deportiva Ponferradina sigue preparando el partido del domingo, en El Toralín a las 17:00 horas ante el Deportivo B. El jugador de los bercianos, Matthieu ha analizado la actualidad del equipo berciano. Se ha mostrado contento tras volver el pasado fin de semana al once y haber podido disputar los 90 minutos. Además, realizó un buen partido: “Quiero demostrar que puedo ayudar cuando el míster me lo pida. La segunda vuelta es muy difícil. Me gusta jugar en el centro pero me adapto a lo que me pida el míster: Es importante volver a ganar el domingo y mirar solo arriba".