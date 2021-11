La XII Semana de la Ciencia en el CENIEH acercará la divulgación a personas sordas

Este lunes 8 de noviembre arranca la XII Semana de la Ciencia del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Esta mañana, su directora, María Martinón-Torres, junto con Marisol Illana Álvarez, directora de la Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos (ARANSBUR), han presentado las actividades de esta duodécima edición, que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Este año, como novedad, algunas de las actividades ofrecerán interpretación en lengua de signos.

La Semana, que se celebra del 8 al 14 de noviembre en Castilla León, arranca esta tarde en el CENIEH con la VIII Campaña de Recogida de Dientes del Ratón Pérez, que se prolongará hasta el viernes 12, gracias a la colaboración de la Fundación “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos. A cambio de la entrega de una pieza dental, los donantes recibirán un obsequio y un diploma, y entrarán en el sorteo de invitaciones para asistir al taller infantil sobre antropología dental, Laboratorio del Ratón Pérez, los días 11 y 12, en horario de tarde (de 18 a 20:00h). Habrá interpretación en lengua de signos en una de las sesiones.

Además, se celebrarán dos conferencias en el Salón de actos del CENIEH, a las 19:00h: La primera, “Eso no estaba en mi libro de Historia de los Dinosaurios”, a cargo de Francesc Gascó-Lluna, paleontólogo y profesor de la Universidad Isabel I, el jueves 11, sobre los primeros restos fósiles de dinosaurios hasta los últimos descubrimientos, aderezados con mitos, leyendas y cultura pop. La segunda, “Claves fundamentales de la evolución humana”, a cargo de José Mª Bermúdez de Castro, coordinador del Programa de Paleobiología del CENIEH, el viernes 12, sobre la evolución humana y las especies vivas más próximas a la filogenia humana, que contará con interpretación en lengua de signos. También se retransmitirá en streaming en el Canal YouTube del CENIEH.

Destinado exclusivamente a los miembros de ARANSBUR es el taller “Recuperación de pequeños vertebrados”. Lo que nos cuentan los esqueletos más pequeños”, el viernes 12, a las 19:00h, para aprender a recuperar los esqueletos de los animales más pequeños, su anatomía y toda la información que se pueda extraer de sus diminutos huesos.

En la quinta edición de los Open Labs, dirigidos a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, los participantes tendrán la oportunidad de conocer la biología, la física y la química que se aplican en los laboratorios del CENIEH, los días 9, 10 y 11 de noviembre, en horario de mañana.

También en su quinta edición, la Jornada de Puertas Abiertas ICTS cerrará el programa de actividades con visitas guiadas de 60 minutos de duración para dar a conocer los aspectos más tecnológicos del CENIEH, el sábado 13 en horario de tarde (de 18:00 a 20:30h) y el domingo 14 en horario de mañana. Las últimas visitas del sábado y del domingo tendrán interpretación en lengua de signos.

Todas las actividades de esta edición de la Semana de la Ciencia requieren invitación, que se podrá recoger en la recepción del CENIEH en horario de oficina.

Conferencia del Prof. Robin Dunbar

En el marco de esta semana tiene lugar la III CENIEH Distinguished Annual Lecture, un evento cuyo objetivo es invitar a un científico o científica de renombre en el campo de la evolución humana. En esta ocasión, el prestigioso antropólogo británico Robin Dunbar, profesor de Psicología Evolutiva en la Universidad de Oxford, impartirá en inglés la conferencia "A Brain For All Seasons: The Challenges That Determined Human Evolution", el jueves 11 de noviembre, a las 13:00h, en el Canal YouTube del CENIEH.

Esta conferencia abordará algunas de las principales transiciones en la evolución humana (bipedestación, una dieta cada vez más basada en la carne, un gran cerebro, grandes grupos sociales, control sobre el fuego, lenguaje) como soluciones a las limitaciones impuestas por el tiempo.