Vecinos por Burgos defiende mantener el campo de petróleo de La Lora como "vestigio" de industria provincial

Vecinos por Burgos reclama a las administraciones públicas, y al Gobierno de España en particular, que mantenga las instalaciones del campo de petróleo de La Lora, como muestra de un "vestigio único" en España y recuerdo del patrimonio industrial de la provincia.

En un comunicado recogido por la Agencia Ical, recuerdan que durante la última década, el Ayuntamiento de Sargentes de La Lora ha creado un Museo del Petróleo único en España, que está teniendo una respuesta "muy positiva" en cuanto al desarrollo de la zona y al fomento del turismo en el recientemente reconocido Geoparque de las Loras. Por ello afirman que es "fundamental", al margen de la explotación del campo petrolífero, conservar la mayoría de las instalaciones, en especial los pozos con sus bombas, como elemento cultural "irremplazable".

"Es de justicia reconocer el duro trabajo realizado por el Ayuntamiento de Sargentes de la Lora para que este hecho histórico no desaparezca de la memoria de los españoles y quede como testimonio histórico para las siguientes generaciones", defienden. Asimismo afirman que su museo es "único" en el país, por lo que tienen la "obligación" de conservarlo.

Por ello, ante la decisión de los anteriores Gobierno del país de cerrar y desmantelar este campo petrolífero, desde el Ayuntamiento de Sargentes han solicitado que se les reconozca como Bien de Interés Cultural. Procedimiento que aseguran que está en tramitación en la actualidad en el Ministerio de Cultura. Desde Vecinos por Burgos se suman a la petición del Ayuntamiento para pedir la "inmediata" paralización de los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones petrolíferas hasta que se resuelva el expediente que estudia considerar dicho campo petrolífero como Patrimonio de Interés Cultural para el país.

Vecinos por Burgos considera un "grave daño irreparable" al legado histórico el completo desmantelamiento del Campo Petrolífero de La Lora, en la provincia de Burgos, así como el no preservarlo para que pueda ser "objeto de observación para la posteridad". "No debemos permitir una situación irreversible de hechos consumados sin posibilidad de marcha atrás, antes de considerar o no a dicho Campo Petrolífero como un Bien de Interés Cultural", concluyen.