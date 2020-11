Vandana Shiva, ecofeminista india: «El negacionismo de la naturaleza nos ha llevado a la pandemia"

La física, filósofa y escritora india Vandana Shiva, activista en favor del ecofeminismo y creadora de la Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica, señala hoy las posturas negacionistas a propósito del papel que la naturaleza desempeña en el desarrollo de la vida, una actitud que, remarca en declaraciones previas al Foro de la Cultura, «ha conducido a la humanidad a la pandemia, el cambio climático, el hambre y la crisis de los pueblos».

«El gran trastorno mental en la sociedad industrial es el negacionismo de la naturaleza: porque también hay un negacionismo, el más profundo, de la propia naturaleza, que es lo que nos ha llevado a la pandemia, a las enfermedades crónicas, al cambio climático, al hambre y a las crisis de los pueblos», ha asegurado la activista, quien ha protagonizado junto al escritor y ecologista Carl Safina la conversación ‘Desarrollo versus soberanía alimentaria: ¿vecinos distantes?’, segunda de las charlas online programadas por el IV Foro de la Cultura, que este año se celebra bajo el lema ‘Desde el refugio’ y que se podrá ver en su canal de YouTube a partir de las 19.00 horas de hoy martes.

Por su parte, Safina ha apuntado a la falta de una «estructura de comunidad» en la que la ayuda y los cuidados son recíprocos y a la idea de que para ganar «hay que hacer que alguien pierda» como parte del problema de esa relación entre seres humanos y naturaleza, que en el caso de las civilizaciones occidentales tienen que ver con las religiones abrahámicas. A este respecto, Shiva ha apostillado que el colonialismo reescribió el papel de la Iglesia después de la conquista de América, cuando el Papa declaró «a todos bárbaros», aunque la publicación de Laudato si’, la encíclica del Papa Francisco, se distancia de ese concepto y defiende que «somos parte de la naturaleza, que no estamos separados».

«Hay una distancia enorme entre ambas porque muchas personas no piensan en la naturaleza. En cuanto la ignoramos, la destruimos, y por eso los hábitats terrestres están degradados», ha afirmado el autor estadounidense, quien se ha referido a los actuales problemas demográficos, que van más allá de la capacidad para alimentar a miles de millones de personas: tienen también que ver, a su juicio, con «la dignidad de tener oportunidades y espacio para respirar».

En la misma línea, la física y escritora india ha recordado cómo en sus investigaciones ha demostrado que a los desposeídos de la tierra, «lo único que les queda es el cuerpo»: desde su punto de vista, cuando se destruye el entorno natural empieza a crecer la población debido a la vulnerabilidad y la falta de seguridad. «La inestabilidad demográfica tiene también otra cara: en los países ricos no hay reproducción (…) Estamos en una crisis dual: los pobres tienen que tener más hijos para sobrevivir, aunque el coste de la vida es enorme, y en occidente no se quieren tener hijos», ha afirmado antes de apostar por abrir un debate demográfico.

«La economía debería de buscar implicar al mayor número de personas posibles y no retirar del sistema de producción a la gente», ha defendido Safina antes de que Vandana Shiva aseverara que es posible alimentar a toda la población mundial mediante la biodiversidad, «empleando a todo el mundo y no desestabilizando las comunidades rurales», ya que la industria no es productiva: «Existe porque la agroalimentación se ha convertido en un sector enorme que funciona a base de subsidios, como la PAC en Europa».

Desde su punto de vista, se ha aprendido de la naturaleza la necesidad de practicar la agricultura a partir de los ritmos que esta marca, lo que puede percibirse en granjas tradicionales, pero también en otras de concentración. Asimismo, ambos ponentes coinciden en reconocer la «violencia» que supone la domesticación o extinción de las especies.

Shiva, quien atribuye al colonialismo muchos de los problemas derivados de la actual situación, ha aseverado que el desarrollo «no es otra cosa que la recolonización, igual que la globalización de las empresas y las corporaciones». Aunque para ella, el avance del mundo procede en realidad de los sistemas vivos: «El desarrollo de esa auto organización inherente, desde la larva a la mariposa, desde la semilla a un árbol, una cosecha. Esto es desarrollo: un proceso biológico de autoorganización y de autoevolución», ha apuntado antes de subrayar la necesidad de “hacer la paz con la tierra”.

Safina, por su parte, ha cuestionado que existan planes «para mejorar las cosas en favor de la gente» y ha llamado a distinguir los conceptos de ‘desarrollo’ y ‘mejora’: «Tiene que ver con la idea de que el crecimiento siempre es bueno y que lo más grande siempre es lo mejor. Pero el crecimiento y la mejoría no son lo mismo y con frecuencia están enfrentados (…) Así que establecer esa ecuación es una equivocación», ha puntualizado antes de recordar que aún hay tiempo para regresar a un sistema «que haga justicia y apoye esa capacidad regeneradora, auto renovadora de la vida y de la propia dignidad de los seres humanos».

Para ver la charla en castellano hoy a las 19.00 horas: https://youtu.be/7DWjeixVc-U

Para ver la charla en inglés hoy a las 19.00 horas: https://youtu.be/ThXn6qyf3Ms