UCCL Burgos denuncia ante la Subdelegación que lobos ponen en jaque a la ganadería extensiva

Desde la Unión de Campesinos de Burgos se ha denunciado la problemática que está generando la convivencia con el lobo a las explotaciones extensivas en la comarca de Burgos y se ha entregado al Subdelegado un manifiesto con nuestras reivindicaciones.

Esta acción provincial, es previa a la que se realizará la próxima semana a en Valladolid el día 19 de Marzo, donde UCCL con las organizaciones más representativas lo reivindicarán a nivel regional.

Este es el comunicado que han entregado a las puertas de la Subdelegación:

El cambio de estatus del lobo puede suponer un importante impacto económico, social y mediambiental que no se ha sopesado, en un momento en que esta especie ya está protegida por la comunidad europea y tienen sus propios planes de conservación y gestión de la especie, no les pueden alimentar nuestros ganaderos. La prohibición de la caza del lobo es un ataque directo a la ganadería extensiva.

Solicitamos la elaboración de un estudio de impacto, no solo en términos económicos, sino también en términos sociales y medioambientales, puesto que la ganadería extensiva supone una garantía de mantenimiento de la población rural, de conservación de los hábitats, de equilibrio ambiental, de prevención de incendios... y mantenimiento de la biodiversidad. Existe claramente según los comités científicos una relación directa entre los ataques producidos y el incremento en las manadas, por lo que está claro que con los ataques producidos esta semana en la demanda, es porque cada vez hay más, por lo que no se justifica el cambiar el status que tiene en estos momentos el lobo y menos sin contar con el sector que está directamente implicado así no se hacen las cosas.

Felix Rodriguez de la Fuente uno de los mayores defensores del lobo en esta tierra decía que para poder proteger al lobo había que ejercer un control sobre la especie, porque todos sabemos que después vienen los conflictos en la convivencia, con el resto de especies y con el mismo.

En el caso de CYL, las pérdidas económicas para los ganaderos el año pasado ha supuesto en torno a los 5 millones de € sufriendo más de 4000 ataques en el último año y con más de 6000 cabezas de ganado muertas. En Burgos pueden ser más de medio millón de euros, aunque son datos estimativos porque muchos ataques no se comunican porque no son indemnizables, se estima que se indemnizan el 20% de los daños ocasionados. Sólo se caza la mitad de los que se autorizan, habiendo en Castilla y León más de 180 manadas y 2000 lobos, de los que se han cazado 60.

Los ganaderos no quieren compensación de daños por los ataques lo que quieren es que no se produzcan, el objetivo debería ser reducir a la mínima expresión el ataque de los lobos a los animales domésticos, pero de ninguna manera la compensación de daños debe de salir del presupuesto de la pac, ya que sería como si el lobo te atacara doblemente, ya que la pac es la compensación de pérdida de precios del sector para que el consumidor pueda comprar más barato no para esto y además la compensación debe incluir no solo las reses muertas sino todo el lucro cesante, y daños que generan los ataques como la pérdida de producción, abortos, estrés...

Resumiendo estamos en contra del cambio de estatus del lobo, ya que como hemos dicho el lobo está en expansión y el ganadero en extinción.