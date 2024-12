Solidaridad sin límites en Burgos: La Archidiócesis recauda más de 300.000 euros para los afectados por la dana

Una oleada de solidaridad. Así podría definirse la extraordinaria respuesta de la sociedad burgalesa con los afectados por las inundaciones provocadas por la dana del pasado mes de octubre. Han sido numerosas las iniciativas que se han coordinado para tratar de ayudar y paliar las necesidades más básicas de los damnificados.

Desde el primer momento, la Iglesia en Burgos manifestó su solidaridad con los afectados por las inundaciones. En una nota publicada pocas horas después de la catástrofe, la Archidiócesis de Burgos y su arzobispo, Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, lamentaban la tragedia provocada por el temporal sufrido en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, que se ha llevado por delante 222 vidas humanas, dejando por el camino multitud de heridos y provocando un profundo dolor en tantas personas y familias.

Rápidamente, Cáritas Diocesana de Burgos activó una campaña para responder a la emergencia provocada por la dana. Su objetivo era canalizar la solidaridad de la sociedad española para ayudar a Cáritas de Valencia y Albacete en su trabajo de apoyo a los damnificados. En pocos días logró alcanzar la cifra de 100.000 euros recaudados y, a día de hoy, ha obtenido ya más de 200.000 euros para este fin.

Mons. Iceta también ofreció especialmente por los afectados por la dana la misa en conmemoración de todos los fieles difuntos. "Dios está siempre con nosotros, no nos abandona. Hoy celebramos la eucaristía por los difuntos, por el alivio de los heridos, por el sufrimiento, la angustia, el dolor y la desesperación de los familiares de aquellos que todavía no han aparecido… para que el Señor nos conceda el don de fortaleza, para ayudar, para que no se sientan solos", pidió el arzobispo durante la misa.

Además, concelebró en la misa en memoria de las víctimas de la dana que se celebró el pasado 19 de noviembre en la catedral de la Almudena de Madrid, aprovechando la participación de los Conferencia Episcopal Española (CEE).

la colecta de las misas, para valencia

Por otro lado, la archidiócesis de Burgos se sumó a la iniciativa promovida desde la CEE para ofrecer a Cáritas Diocesana de Valencia la colecta de las misas celebradas el 24 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, en un intento de paliar el sufrimiento de tantas personas que lo han perdido todo.

En Burgos, esa colecta ha obtenido más de 101.964,36 euros, aunque son datos provisionales que todavía podrían aumentar. La ecónoma diocesana, Mariola Rilova, mostraba su "emoción" y "agradecimiento" por esa ayuda a todos los afectados por la dana, "en ese sentir de caminar todos juntos, de ayudar al hermano que sufre… con tanta generosidad con las personas que están sufriendo esta tragedia".

A todo esto hay que sumar las aportaciones que se han realizado directamente desde algunas parroquias, movimientos y comunidades religiosas, que han llegado a acudir a Valencia con bienes de primera necesidad y recursos humanos para colaborar en las tareas de limpieza.