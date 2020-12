Sainz-Maza apela a la "responsabilidad y humanidad" de los sanitarios para que vean a la mayoría de pacientes

La hermana de Sonia Sainz-Maza, fallecida por cáncer después de tres meses de atención telefónica en Atención Primaria, Lydia Sainz-Maza, apeló hoy a la "responsabilidad y humanidad" de los sanitarios para que "no se conviertan en cómplices de la lista de las otras víctimas del COVID", pidiéndoles que "vean a los pacientes todo lo que puedan y les traten en consulta". Asimismo solicita que las consultas telefónicas, "vuelvan a ser residuales".

A través de un comunicado, Lydia Sainz-Maza, dio a conocer la respuesta de la Junta de Castilla y León y de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a las 140.000 firmas recogidas a través de Change.org, que fueron entregadas en la delegación territorial de la Junta en Burgos el pasado 19 de noviembre. De esta forma, solicitó la recuperación de las consultas médicas presencial como respuesta general del sistema público de salud.

"La contestación, aunque era tristemente esperada, me decepciona profundamente. Agradeciendo las palabras de condolencia que me han dirigido desde ambas administraciones, lamento que se hayan limitado a expresar, en un caso, que no es su competencia, y en otro, que no se aplicará en Castilla y León lo que se reclama con la campaña #PorTeléfonoNoSeCura", asegura en el escrito Sainz-Maza.

En la carta enviada desde Presidencia del Gobierno recuerdan que la sanidad es una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, y que puede tramitar una queja ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. En este punto, Lydia Sainz-Maza señala que aunque la administración estatal no es la competente en la materia, "no estaría de más la intervención del Ministerio de Sanidad ante una situación de extrema gravedad que se viene denunciado por todo el territorio nacional".

"Si las autonomías están cometiendo un error , que ya se sostiene en el tiempo desde hace demasiado, deberían dar directrices para que se corrigiese y enmendase, porque estamos hablando de las vidas de los pacientes", asevera a través de un vídeo difundido a los medios de comunicación.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad reconoce en su carta que la atención presencial "se ha reducido claramente" durante la pandemia y la consejera, Verónica Casado, defiende que "ya se ha recuperado en un porcentaje elevado en muchos de los consultorios y centros de salud de la comunidad”.

"Me pregunto, qué considera la consejera de sanidad, porcentajes elevados cuando los propios sanitarios están afirmando que no ven más de un diez por ciento de pacientes en sus consultas, porque siguen atendiendo de manera mayoritaria a través del teléfono", añade la propulsora de la campaña #PorTeléfonoNoSeCura

Casado defiende también que “en el contexto epidemiológico actual no se puede prescindir de una valoración previa telefónica”. Un aspecto que destaca Lydia Sainz-Maza, señalando que es en ese triaje telefónico "donde la Administración tiene que ofrecer garantías para que el teléfono no se convierta en una trinchera infranqueable para los pacientes". Defiende además que debe servir para "evitar que acudan a los centros de salud innecesariamente las personas a las que se les puede resolver su situación con una simple llamada de teléfono", pero añade que no puede ser la "fórmula para despachar diariamente al 90 por ciento de los pacientes, sin verles el rostro, sin explorarles".

Por ello, pide a los profesionales sanitarios que vean en sus consultas a los pacientes, puesto que estos han demostrado ser "enormemente cautos en los entornos sanitarios, y cumplirán con cualquier protocolo de seguridad que se les indique".

Por último, anuncia que la campaña de firmas #PorTeléfonoNoSeCura en Change.org se mantendrá activa, "mientras las consultas telefónicas no vuelvan a ser residuales Residuales". Según señala en su escrito, mantener la campaña activa "es la forma de recordar a los gestores políticos que lo están haciendo muy mal y que urgen las soluciones. Porque la pandemia todavía tiene recorrido y hay patologías para las que el tiempo que se pierde al otro lado del teléfono no cuenta, el tiempo mata".