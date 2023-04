De la Rosa confía en “no tener que esperar a 2025” para recuperar los vuelos comerciales desde Villafría

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, expresó hoy su confianza en “no tener que esperar a 2025” para recuperar la operativa comercial de vuelos desde el aeropuerto de Villafría. De esta forma respondió a preguntas de los periodistas tras la petición de “tiempo” por parte de la compañía Ryanair, con la que se estaba negociando la posibilidad de un nuevo contrato de patrocinio desde la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Burgos, a efectos de poder comercializar desde el aeródromo burgalés.

Los aeropuertos de Castilla y León inician la temporada de verano, que se extiende hasta finales de octubre, con un programa de vuelos a ocho destinos nacionales de sol y playa, tanto del Mediterráneo como de las islas Baleares y Canarias. Todas las bases, excepto la de Burgos, tendrán rutas regulares, a las que se unen otras chárter de agencias de viaje y touroperadores, así como del programa del Club de los 60.

En este sentido, De la Rosa afirmó tener conocimiento de que tanto el presidente del Consejo de Administración, Promueve, como la gerente de Villafría “están volcados en intentar también pulsar las distintas opciones que podría haber en otras compañías de cara a poder sacar ese contrato de patrocinio”.

Sin embargo, advirtió de que “no vamos a sacar un contrato de patrocinio sin tener ningún tipo de expectativa de que vaya nadie a concurrir” pero aseguró que “evidentemente, si hay concurrencia lo sacaríamos y me da igual si es Air Nostrum otra vez o si es Ryanair”. “Soy de los que apuesto por que el Ayuntamiento de Burgos siga haciendo lo que le corresponde con el aeropuerto de Villafría”, apostilló.

En este sentido, el primer edil manifestó que “Aena es el que construye este aeropuerto, lo mantiene durante todos estos años y lo único que nos pide a los burgaleses es que promocionemos los vuelos, que comercialicemos, que pongamos encima de la mesa equis recursos para atraer compañías”, a lo que agregó que se trata de “un aeropuerto que no le cuesta un solo céntimo a la ciudad de Burgos” por lo que apuntó que “no se va a renunciar a que pueda tener vuelos regulares bien sea a la Península o algún vuelo, incluso, a la Unión Europea”.

“Si sigo de alcalde, como espero así sea después del 17 de junio, vamos a seguir apostando por recuperar la operativa comercial de vuelos en Villafría, con mejores frecuencias si cabe, aportando las cantidades de económicas que sean necesarias”, se comprometió. Al tiempo, añadió que “ningún aeropuerto de nuestras características, de nuestro alrededor quitando los aeropuertos grandes de Madrid o Bilbao, por ejemplo, está exento de poder colaborar a través de la financiación de algunos costes operativos de las empresas a través de contratos de patrocinio”

“No se está pagando el billete a nadie en los aeropuertos; se financia parte de los costes para operar si no, no vendrían a volar desde estos aeropuertos”, apuntó. “Esto es así y nosotros vamos a seguir con esa política”, dijo, al tiempo que declaró: “Que no puede ser este año, pues esperemos que sea para el siguiente”.