Rosa, de cocinera a repartidora de la suerte en Burgos

Rosa María González Juez repartió un premio de 7.500 euros en el punto de venta en el que trabaja, situado en el centro de Burgos, gracias a un boleto de lotería instantánea del Siete y Medio.

Esta mujer se dedica a repartir ilusión en la ONCE desde 2015, y tiene su punto de venta como agente vendedora situado en los soportales de Antón los sábados (Pza. Santo Domingo de Guzmán, 6), y en la Avenida del Cid, 42 de martes a viernes.

Rosa trabajaba anteriormente como cocinera, pero debido a su discapacidad tuvo que abandonar la que era su profesión hasta entonces. Pasó un periodo de inactividad, pero gracias a la ONCE pudo reincorporarse a la vida laboral, ahora como agente vendedora: “Tengo que agradecer a la ONCE y a su gran labor social el que yo pueda trabajar de nuevo”, asegura Rosa.

El Siete y Medio es un producto de lotería instantánea que se caracteriza porque el afortunado conoce el premio al instante con tan sólo rascar la zona de juego. Por 1€ la suerte puede traer un premio de hasta 7.500 euros.

Proceso selectivo

Actualmente ONCE se encuentra en un proceso de selección de agentes vendedores para que, como Rosa, lleven la ilusión a Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Soria, y poder cubrir las necesidades de un mercado cada vez más amplio y disperso. Por este motivo, su director, Jesús Blanco, anima a toda persona en situación de desempleo con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% a que remita su curriculum a la sede la ONCE (C/ Vitoria, 13, 09002, Burgos) o por correo electrónico a la dirección jblr@once.es. Un empleo estable y bien remunerado, en una de las instituciones de mayor prestigio de España son la mejor carta de presentación de ONCE.