El primer vacunado del covid-19 en Burgos gasta una broma a los periodistas: "me estoy muriendo"

Roberto Núñez Fernández, el primer residente del Complejo Asistencial 'Fuentes Blancas' que recibió hoy la vacuna contra el COVID-19 en Burgos, ha sido sin lugar a dudas el protagonista del día. El usuario de la Residencia de Mayores agradeció al equipo médico su labor, felicitando su trabajo y recomendando el uso de la vacuna.

Este señor, de 87 años, ha demostrado un gran sentido del humor. Consciente del miedo que existe entre parte de la población sobre los efectos secundarios que puede suponer la vacuna del covid-19, ha bromeado con los periodistas poco después de recibir la vacuna. "No tengáis miedo, que no pasa nada. Yo me estoy muriendo pero vale", ha comentado, lo que ha provocado las risas de todos los periodistas y personal sanitario presente en el momento. Una vez más, los mayores han demostrado, quitándole hierro al asunto, que son los primeros en dar la cara ante el temor que, muchas veces, irracionalmente nos puede provocar lo desconocido o novedoso.

Y es que el ejemplo de Roberto Núñez tiene que servir para concienciar a toda la población de la importancia de vacunarse para ganarle por fin la batalla al virus, un covid-19 que ha golpeado con fuerza en la provincia de Burgos, donde se ha llevado por delante la vida de más de 560 personas.

"No he notado nada, eres una buena pinchadora", le dijo entre aplausos a la enfermera encargada de inyectarle la vacuna, reconociendo que estaba "temblando". Por su parte, la técnica en Cuidados Asistenciales y trabajadora del centro, María Elena Sadornil Payo, de 45 años, que también recibió esta vacuna aseguró que todo había ido "perfecto, sin ningún problema", y que recibía esta inyección "con mucha alegría". "Animo a ponérsela, seguro que va y funciona bien", dijo Sadornil, reconociendo que el año acaba con una "buena vacuna".

Esta residencia de ancianos de Burgos, de titularidad pública, fue el lugar elegido por la Junta de Castilla y León para iniciar hoy, en coincidencia con el resto de provincias de la comunidad, para iniciar el primer ciclo de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 establecida por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad. Minutos antes de las 9.45 horas de la mañana, un equipo de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos llegó a la residencia para iniciar este proceso de vacunación, compuesto por tres equipos con dos enfermeros cada uno.

Durante el día de hoy estaba prevista la vacunación de 129 residentes, "casi la totalidad del centro", así como de 196 trabajadores, según informaron desde la Junta de Castilla y León. Los residentes y trabajadores del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos de Fuentes Blancas (CAMP) y los de la Residencia de Personas Mayores Asistidas del mismo Complejo, fueron los siguientes en recibir la dosis.