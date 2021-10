La presencia de 19 bodegas burgalesas en el Salón Gourmets confirma el interés por las empresas vitivinícolas

Un total de 19 bodegas burgalesas de tres denominaciones de origen diferentes -Rioja, Ribera del Duero y Arlanza- están atrayendo todas las miradas en el 34 Salón Gourmets. Arropadas por Burgos Alimenta, cada una de estas empresas vitivinícolas están dando a conocer sus nuevas añadas y sus vinos más especiales en la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad que se celebra en Madrid hasta el próximo 21 de octubre. Y están aprovechando cada minuto para hacer contactos empresariales.

Es el caso de Nerea García-Alcubilla, que acude al frente de Hacienda El Ternero, la única bodega Denominación de Origen La Rioja de Burgos. “Hasta aquí hemos traído muchos vinos, pero me gustaría destacar nuestro blanco joven, La Pera, que está teniendo un gran éxito”.

Pero la Denominación de Origen Ribera del Duero ampara a la mayoría de las bodegas que se citan estos días en el Salón Gourmets. Es el caso de Viña Buena, donde José Martínez Martínez quiere destacar “el espíritu de la bodega”. O de Dominio Balconcillos, con una clara vocación internacional, donde Ana de Juan señala la importancia que tiene en sus vinos “la finca de altura y la vocación ecológica de cada uno de nuestros vinos, como nuestro Viña Magna Crianza”.

Aunque, incluso en una DO con tanta tradición como Ribera del Duero, hay un hueco para las novedades. Y el gran protagonista por la expectación que ha creado es el Albillo Mayor, el nuevo vino blanco auspiciado por la DO y que varias de estas bodegas burgalesas han llevado hasta el Salón Gourmets para darlo a conocer al mundo. Es el caso de Martín Berdugo, donde José Antonio Velasco ha señalado “la buena acogida que ha tenido esta primera cosecha. Junto a nuestro 2020 Organic, es una de las grandes novedades que traemos a esta Feria”. También han presentado en Madrid su Albillo Mayor, Nabal y Bodegas Lerma, con Andrés Navarro Balas al frente. “En nuestro caso es un vino blanco fermentado en barrica, lo que lo convierte en algo especial”, ha destacado. Altos del Enebro ha querido sumarse a esta primera añada. “Estrenamos una nueva imagen gráfica en las etiquetas, más fresca y moderna, tanto en el Albillo Mayor como Altos del Enebro

Crianza”, ha trasladado Francisco Javier Pastor. Javier González, al frente de Valdecamellas, también ha destacado la llegada de su primer blanco DO Ribera del Duero: “Esta primera añada está levantando expectación”. Se ha mostrado de acuerdo con esta afirmación Ramiro García, de Oala de Lerma. “Nuestro primer Albillo Mayor es YemaYá y ya nos están preguntado mucho por él”.

Y más allá de la presencia de este nuevo blanco, los tintos también han acaparado los flashes de Salón Gourmet. “Nos están preguntando mucho por nuestros vinos de pueblo, con toda su personalidad, y por nuestro nuevo WineSpa, una apuesta de la bodega”. Habla Pilar Zapatero, que al frente de La Casona de la Vid ha posicionado sus “vinos con alma”. En una línea similar se ha manifestado Ignacio Gallego, de la Bodega Gallego Zapatero. “Aquí estamos para destacar el espíritu de la bodega, de nuestra forma de hacer las cosas”. Y lo hacen con sus vinos Yotuel. Y también lo hace Monte Pinadillo, donde Guadalupe Ruiz ha querido señalar las bondades de su Monte Pinadillo Crianza “un vino elegante y sedoso”.

Otra de las corrientes importantes que se han podido intuir en esta Feria es el vino ecológico, una de las grandes apuestas de Hermanos Páramo Arroyo. “Nuestro vino Ser Vivo y Natural no tiene sulfitos añadidos y también respeta nuestro cultivo ecológico”, ha re-marcado Lina Páramo Arroyo.

Dentro de los 100% tempranillo, Bodegas Casajús, ha decidido dar especial importancia a su Casajús Crianza, un vino “procedente de viñedos plantados por nuestra familia hace más de 50 años en los parajes de Quintana del Pidio”, como ha aclarado Leonor López Rojo. Porque cada bodega ha traído sus propias joyas. Como Altos del Terral, que se presenta en el Salón Gourmets con su Cuvée Julia. “Un vino que procede de un viñedo con 92 años, del que solo se producen 1.200 botellas y del que no hay añada todos los años”, tal y como puntualiza Paco Casas. Los vinos crianza burgaleses han levantado expectación en el expositor de Burgos Alimenta. Como lo ha hecho el Pomar de Burgos Crianza, de la bodega Pomar de Burgos, con Miguel Pomar al frente. “Es un vino especial, procedente de una de las mejores parcelas de tinta del país”

Otro tinto especial es el de Bodega Viyuela, con su X Aniversario Viyuela. “Ganó el Zarcillo 2018 Gran Oro y es un 100% tempranillo, con 18 meses en barrica y mucha personalidad”, ha dejado claro José Luis Oriza. Y cierra la DO Ribera del Duero, Ángel Javier García Agudo, de Linaje Garsea. “Hemos traído todas nuestras añadas y también una nueva cerveza, que fermenta en barrica de vino”, ha indicado García Agudo.

Y de la Ribera del Duero saltamos hasta la DO Arlanza, representada por la bodega Buezo. “Nuestro Tempranillo es un ‘assemblage’ de tres variadedas: 50% tempranillo, 25% merlot y 25% cabernet sauvignon”, ha recalcado Miguel Ángel Corral, para destacar un vino que ha levantado expectación. Porque, aunque la uva tempranillo es la que domina los tintos, cada vez son más los enólogos que introducen nuevas variedades. Es el caso de Alfonso Sicilia Domenech, y su especial proyecto Friki, que no está amparado por ninguna DO. “Nuestro Friki de Burgos, un tinto crianza, está levantando expectación. Está elaborado y criado por separado con un 50% tempranillo, un 25% merlot y un 25% syrah”.

En lo que han coincidido todos los viticultores es en la gran oportunidad que tienen en este Salón Gourmets, donde pueden conocer importadores y hacer negocios amparados por la marca Burgos Alimenta.