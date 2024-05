¿Por qué desciende la compraventa de viviendas en Burgos? Los expertos dan las claves

Que alquilar un piso a buen precio en Burgos es una misión casi imposible, no es ningún secreto. Pero comprar una casa no es más fácil, ni mucho menos. Quienes se hayan comprado una nueva casa o estén pensando en hacerlo. A la hora de echar cuentas, los números no salen. Y es que las condiciones que están poniendo los bancos no hacen nada fácil dar este paso tan importante en nuestras vidas.

La compraventa de viviendas en la provincia de Burgos ha mostrado un inicio estable en el año 2024, con un ligero incremento en las operaciones en comparación con el mismo período del año anterior, sin embargo, a medida que avanza el año, la situación empeora. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, un total de 438 viviendas cambiaron de manos en enero, 363 en febrero y solo 232 en marzo de 2024. Es decir, 1.033 viviendas en los 3 primeros meses del año frente a las 1.201 del año anterior.

El mercado de vivienda usada sigue predominando, con 812 transacciones. Las compraventas de pisos nuevos sumaron 221, con 105 operaciones en enero, 83 en febrero y 33 en marzo de 2024.

Sin embargo, la situación no es homogénea en toda Castilla y León. En marzo de 2024, la compraventa de viviendas en la comunidad autónoma descendió un 29,96% respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 1.788 operaciones. Este descenso es más pronunciado que la media nacional, que fue del 19,3%.





La gerente de la inmobiliaria La Llave Roja, Carolina González, señala que han notado una pequeña disminución de las operaciones de segunda mano. "Creo que está motivada por el endurecimiento de las condiciones bancarias. El cliente tradicional, el que financia, cuando ha visto una vivienda que le gustaba, ha ido al banco a pedir condiciones y se ha encontrado con una subida de tipos y con condiciones mucho más restrictivas, lo que ha hecho que las operaciones no salgan adelante", apunta.

González asegura que, en contraste, el mercado de obra nueva se mantiene fuerte. "El cliente con solvencia, el cliente que tiene ahorros y fondos, ha seguido comprando vivienda de segunda mano. Además, puedo decir que en el mercado de obra nueva no hemos notado ninguna bajada, todo lo contrario. Nosotros trabajamos en varias promociones de obra nueva y vemos que hay una alta demanda, se están vendiendo y cerrando muchas reservas de vivienda de obra nueva", recalca.

Aunque el inicio del año 2024 muestra una ligera estabilidad en la compraventa de viviendas en Burgos con un ligero incremento, las condiciones bancarias restrictivas han afectado las transacciones de segunda mano en los siguientes meses del año. No obstante, se augura una recuperación en este segmento si los tipos de interés disminuyen en la segunda mitad del año. "Esperamos que a partir del segundo semestre haya una tendencia de bajada de tipos de interés, lo que creemos que reactivará otra vez este mercado de segunda mano", comenta la gerente de la inmobiliaria. Mientras tanto, el mercado de obra nueva sigue experimentando una fuerte demanda y actividad.