Pérez-Nievas anuncia que esta semana se conocerá el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Burgos

El secretario general de Ciudadanos (Cs), Carlos Pérez-Nievas, anunció hoy en el Paseo del Espolón de la capital burgalesa que esta semana se conocerá la propuesta del candidato de la formación naranja a la Alcaldía de Burgos y aseguró que será la agrupación municipal quien haga la propuesta, que tendrá que contar con el visto bueno del Comité Autonómico y que, posteriormente, se trasladará al Comité Permanente de Cs, que es el que ratificará esa propuesta. “Esto viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como era el modelo que podíamos tener antes”, precisó.

Con motivo de una visita enmarcada en la ronda de contactos y reuniones con la militancia de Ciudadanos tras la celebración del Consejo General, el secretario general de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, y la hasta ahora coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, quien asumió ayer la Presidencia autonómica de la formación, mantuvieron un encuentro con los medios de comunicación, previo a la reunión que mantendrán con la Dirección de la formación y el grupo municipal.

“Hoy venimos a Burgos básicamente para estar con este comité, con la dirección de aquí, con el grupo municipal, para empezar a perfilar esas candidaturas y escuchar para tomar las decisiones de forma inmediata para poder presentarnos ante la ciudadanía de Burgos como una alternativa de centro liberal, que la tenemos”, declaró.

En este sentido, Pérez-Nievas dejó claro, ante la reciente polémica suscitada en este partido tras la reunión que mantuvo la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, con su grupo municipal en la que ha abierto la puerta a una integración en el Partido Popular, que en Cs “no tenemos ningún pacto previo”. “Eso es un acuerdo y un mandato de la afiliación del partido, no va a haber pactos con nadie”. En esta línea, adelantó que “Burgos no será una excepción y no habrá pactos con ninguna candidatura”.

“Aquí tenemos un pacto de mitad de legislatura con el PSOE que cumpliremos hasta el final y, a partir de ahí, cada uno defenderá sus intereses y después de las elecciones aquí está el resultado y a la vista del programa que llevemos se plantearán las alianzas, que fueron conflictivas en 2019 y por algunas razones no obtuvimos la Alcaldía que se había pactado y se pactó el pacto de mitad de legislatura. Por eso, estaremos también esta vez a cerrar los pactos y cerrarlos mejor para que por lo menos esta vez otros los puedan cumplir”, manifestó el secretario general de Ciudadanos.