Nueva vacunación masiva este viernes y sábado en Burgos capital

Desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León se informa de que a partir de mañana viernes, 9 de abril, se reanudará la vacunación con AstraZeneca en la provincia de Burgos a las personas de 65 años (nacidas en 1956) en el PAC Divino Valles y el sábado 10 de abril a las personas nacidas en 1957 en el Coliseum.

El primer punto de vacunación será el PAC Divino Valles, que acogerá el viernes 9 de abril, en horario de 9 a 13.30 horas ininterrumpidamente, a las personas nacidas en 1956 y que estén empadronadas en Burgos.





El turno de vacunación para las personas nacidas en 1957 y también empadronadas en Burgos será el sábado 10 de abril en el Coliseum. Para acudir, se deben respetar los horarios establecidos para cada centro de salud:

- 9 a 10 horas: ZBS Cristóbal Acosta

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- 10 a 11 horas: ZBS López Saiz

- 11 a 12 horas: ZBS Gamonal Antigua

- 12 a 13 horas: ZBS Gamonal ‘Las Torres’

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- 13 a 14 horas: ZBS García Lorca

- 14 a 15 horas: ZBS Comuneros

- 15 a 16 horas: ZBS Los Cubos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- 16 a 17 horas: ZBS San Agustín

- 17 a 18 horas: ZBS Santa Clara

- 18 a 19 horas: ZBS Casa La Vega

- 19 a 20 horas: ZBS Las Huelgas

En ambas vacunaciones se incluye también a mutualistas y desplazados y no deben acudir personas de zonas rurales, ya que se les convocará posteriormente en sus puntos correspondientes. No deben acudir las personas con síntomas o en cuarentena por contacto estrecho, personas trasplantadas, en diálisis, en tratamiento oncológico o con Síndrome de Down. Asimismo, los asistentes deberán indicar a los profesionales sanitarios las alergias conocidas.





Los convocados deberán asistir a los puntos de vacunación con su DNI y su tarjeta sanitaria. Las personas que no puedan acudir a este llamamiento serán avisadas posteriormente para poder vacunarse al igual que todo su grupo de edad, por lo que no es necesario que se pongan en contacto con su Centro de Salud.

La Junta de Castilla y León mantiene sus objetivos en la estrategia de vacunación en la Comunidad: vacunar al mayor número de personas, en el menor tiempo posible y con garantías de seguridad.