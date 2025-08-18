Muere un joven motorista de 25 años en un accidente de tráfico en Burgos capital

Un motorista de 25 años ha fallecido este lunes en Burgos capital, al chocar con un coche en la carretera de Poza, 4, en el barrio de Gamonal. Según informa 1-1-2 Castilla y León, los servicios de emergencia han confirmado su muerte en el lugar del suceso.

Policía Nacional, Policía Local y miembros de Sacyl se han desplazado hasta este punto de la capital burgalesa, tras el aviso que advertía de que el motorista herido se encontraba grave, inconsciente y sangrando. El accidente ha tenido lugar a las 10.30 horas.

El Ayuntamiento de Burgos lamenta la trágica muerte de un joven de 25 años en accidente de tráfico esta mañana en la calle Carretera de Poza tras chocar su moto con un vehículo



La Corporación municipal traslada sus condolencias a la familia y amigos del joven fallecido. DEP — Ayuntamiento de Burgos (@Aytoburgos) August 18, 2025

Desde que comenzó el año 2025, 14 personas han fallecido en las carreteras burgalesas, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), 6 más que el año pasado a estas alturas.

balance operación especial de tráfico '15 de agosto'

La primera operación especial de tráfico ‘15 de agosto - 2025’ que dio comienzo a las 15.00 horas del jueves 14 de agosto y ha finalizado a las 24.00 horas del domingo 17 de agosto, se ha desarrollado en las carreteras de la provincia de Burgos con un tráfico muy intenso.

Las mayores intensidades se registraron en el mediodía del domingo 17 de agosto, alcanzando los 3.300 vehículos/hora y sentido en las principales vías de nuestra provincia: A-1, AP-1, A-231 y A-62.

En el periodo comprendido en esta operación especial de tráfico han ocurrido cinco accidentes con víctimas, con el resultado de nueve heridos leves.