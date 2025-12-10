El Extremadura se desploma y enciende las alarmas

El Extremadura atraviesa un bache de resultados que ha encendido las alarmas. El equipo, ahora quinto en la tabla a cinco puntos del líder, el Águilas, se ha desinflado en las últimas jornadas, convirtiéndose en uno de los peores equipos del último tramo del campeonato. De los últimos 12 puntos en juego, tan solo ha cosechado dos empates, el último de ellos ante el Linares.

Dominio sin pegada y fragilidad defensiva

La sensación general es que el Extremadura no está siendo inferior en el juego, pero es incapaz de sentenciar los partidos. Según los analistas deportivos Ángel Gutiérrez y Antonio del Hoyo, el equipo genera más ocasiones de las que materializa. El partido contra el Linares es un claro ejemplo: "unos 40 minutos muy buenos, prácticamente sin recibir ninguna ocasión de peligro y con 4 o 5 ocasiones clarísimas", incluyendo dos balones al palo, no fueron suficientes para llevarse la victoria.

A la falta de contundencia arriba se suma una notable fragilidad defensiva. El conjunto azulgrana ha encajado 19 goles, una cifra considerada "una barbaridad". Los errores individuales y las acciones aisladas, como la "expulsión totalmente innecesaria" en el último encuentro, están penalizando gravemente al equipo. Los rivales, además, aprovechan sus pocas oportunidades, como el gol del Linares tras un centro lateral, una de las debilidades recurrentes del Extremadura.

Esta categoría te penaliza mucho los pequeños errores que puedas tener en el área"

La 'anomalía Zarfino' y la falta de un revulsivo

Una de las decisiones técnicas que más "chirría" es la posición de Zarfino, posiblemente "el mejor jugador de la categoría", como delantero centro. Esta situación, descrita como una "anomalía", se debe a la lesión de Frodo y a la aparente falta de confianza del técnico, Cisqui, en Maikel, el otro '9' puro. "Te sorprende en el sentido de que a tu mejor futbolista lo quitas de su posición", comentan los expertos.

Aunque se descarta que Cisqui busque mandar un mensaje a la directiva, la situación evidencia un problema, resumido por los analistas: "Oye, te estoy poniendo al centrocampista bueno que tengo, o te lo pongo ahí arriba porque no tengo otra cosa". Además, el equipo echa en falta un perfil de jugador rápido y revulsivo para romper partidos, una figura que el lesionado Álvaro Barrero podría encarnar.

El futuro de CiSqui y un grupo impredecible

Aunque de momento no hay rumores sobre un posible cese, la continuidad de Cisqui podría estar en el aire si la mala racha persiste. Los números son preocupantes, con 11 puntos de los últimos 30, una estadística de "números de descenso". Como se recordó en el análisis, en el fútbol "el entrenador es el que cae" cuando los resultados no llegan.

A pesar de todo, el Extremadura sigue en puestos de playoff. Sin embargo, el Grupo IV de Segunda RFEF es "una auténtica locura" donde "cualquiera te puede ganar". El equipo está a cinco puntos del líder, pero también a solo cinco del puesto de playout. La próxima jornada, el Extremadura visitará al Club Deportivo Minera en un partido clave para cambiar la dinámica.