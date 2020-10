Más de 100.000 personas apoyan a la hermana de Sonia Sainz-Maza para poner fin a las consultas telefónicas

La campaña de recogida de firmas #PorTeléfonoNoSeCura, lanzada por Lydia, la hermana de Sonia Sainz-Maza, ya cuenta con más de 100.000 firmas. Esta iniciativa, dirigida a la Junta de Castilla y León y lanzada a través de la plataforma change.org, busca poner fin a las consultas telefónicas y recordar a los dirigentes políticos la importancia de las consultas presenciales.

Lydia Saiz-Maza es la encargada de poner en marcha esta masiva campaña, para poner de manifiesto la falta de atención presencial en los servicios sanitarios de la Comunidad, recordando que su hermana Sonia falleció el pasado 13 de agosto debido a un cáncer de colon y sin haber tenido atención médica presencial en tres meses

En la página de recogida de firmas, Lydia explica cómo su hermana, de 48 años, no supo de su enfermedad hasta cuatro semanas antes de morir, cuando fue ingresada en el Hospital de Cruces (Baracaldo), indicando que durante tres meses su médico de familia solo la atendió por teléfono, pero nunca le dio una cita presencial.

“Su médico sí la vio, porque cuando fue a ponerse inyecciones él estuvo allí, tuvo ocasión de verla, pero no le dio una cita presencial. No la exploró ni una sola vez en tres meses”, denuncia Sainz-Maza, recordando que a pesar de los síntomas que su hermana padecía (pérdida de peso, color de piel amarillento, su estómago no soportaba las pastillas), no recibió ninguna consulta por parte de su médico.

Por este motivo, y con el objetivo de acabar con las consultas telefónicas, decidió lanzar esta campaña, para lograr que los dirigentes políticos de Castilla y León “reflexionen” sobre esta situación. “Estoy muy satisfecha. Se está demostrando que son miles las personas que en toda España opinan como yo, que las consultas telefónicas deben desaparecer porque son muy peligrosas y pueden facilitar que no se llegue a un diagnóstico de ciertas enfermedades”, señala.

“Ojalá el sentir de la calle que se está plasmando en esta recogida de firmas llegue a nuestros representantes políticos y les haga reflexionar”, deseó, afirmando que es necesaria una “profunda reflexión de la sanidad”, recordando que el COVID-19, “no lo justifica todo”.

Asimismo, a preguntas acerca de qué tiene pensado hacer con esta campaña una vez se alcance la meta de 150.000 firmas, Lydia espera que no sea necesarios imprimir las firmas y llevarlas en una caja a la sede de la Junta. “Creo que sería innecesario. A la Junta y a sus responsables políticos les ha llegado, saben que hay miles de personas en toda España pidiendo que se acabe y se recuperen las consultas presenciales”, subrayó, recordando que el “sentir de la calle puede llegar perfectamente desde las redes sociales”.

Cinco casos en Burgos

Tras la denuncia de Lydia por la falta de atención a su hermana, han sido más las personas en la provincia de Burgos que han denunciado situaciones similares con sus familiares, y actualmente la Fiscalía estudia cinco casos en la provincia, denunciados por la Asociación del Defensor del Paciente, de personas que debido a la falta de atención presencial fallecieron o tuvieron complicaciones en su enfermedad.

El último en conocerse ha sido el caso de Carlos Martínez Santamaría, un hombre de 75 años que falleció el pasado 12 de octubre debido a un cáncer de hígado, que fue detectado solo unos días antes de su muerte. Su hija fue la encargada de denunciar este hecho, señalando que si se le hubiese atendido y realizado las pruebas pertinentes se podría haber detectado con anterioridad su enfermedad.

Esta historia se suma también a los casos de Lidia González , una joven de 22 años que falleció en julio por un tumor cerebral tras dos meses sin ningún tratamiento y esperando los resultados de una biopsia; Lidia Bayona, de 53 años que falleció en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en julio a causa de dos tumores y tras esperar durante cuatro meses una cita de Atención Primaria; o María Cristóbal Valenciano, que tiene un cáncer de carácter avanzado y espera desde hace casi siete meses una consulta con un especialista.