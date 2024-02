Los trabajadores de Bridgestone anuncian huelga indefinida a partir del 5 de marzo: "Nula voluntad"

El Comité de Empresa de Bridgestone en Burgos ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del próximo 5 de marzo, en respuesta a lo que denominan la "nula voluntad" de la dirección de la empresa para llegar a un acuerdo en la mediación del SERLA, que ha finalizado "sin acuerdo".

El Coordinador de la Sección Sindical de SITB (Sindicato Independiente de Trabajadores de Bridgestone en Burgos, José Enrique Fontaneda, explica en COPE, que el deterioro de las relaciones laborales en la empresa es palpable. "Una vez que la semana pasada pudimos comprobar la nueva voluntad por parte de la empresa de alcanzar algún acuerdo en la mediación del serla, en el día de hoy hemos convocado huelga con carácter indefinido a partir del 5 de marzo", anuncia Fontaneda.

Incumplimientos del convenio

El conflicto afecta a 1.455 trabajadores de la planta de Burgos, muchos de los cuales también expresan su descontento por un calendario que consideran sobredimensionado en jornada. El sindicato reclama cambios significativos en la deriva de la empresa durante los últimos cuatro años, señalando incumplimientos del convenio en temas como las horas extras y la suplantación de personal. Además, los trabajadores expresan su descontento con una jornada intensiva que no se aplica en la planta de Burgos.

UGT, CCOO y el sindicato de Bridgestone no entienden "la actitud inmovilista" de la dirección ante sus reivindicaciones, a pesar de que la planta de Burgos es la más productiva del mundo. Continuarán negociando hasta el 5 de marzo, aunque no son optimistas. "Esperemos que la empresa muestre alguna voluntad más de alcanzar algún acuerdo, pero ya digo que a día de hoy no ha mostrado ninguna al respecto eh esperemos que las cosas cambien en esta semana y si no nos veremos abocados en la huelga que seguramente nadie quiere pero antes que la situación no encontramos otra solución", finaliza.