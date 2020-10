Los representantes políticos de Castilla y León condenan los disturbios en el barrio de Gamonal (Burgos)

Los representantes políticos de Castilla y León han mostrado su condena y malestar ante los disturbios ocurridos en el barrio de Gamonal, en Burgos capital.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hizo esta noche un llamamiento a la serenidad y la responsabilidad ante los disturbios ocurridos en el barrio burgalés de Gamonal por manifestantes en contra las medidas de restricción adoptadas para frenar la expansión del COVID-19 y aseguró que el “enemigo común es el virus”.

En su cuenta de Twitter, Fernández Mañueco también trasladó su apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien lamentó esta noche que los disturbios protagonizados por un grupo de manifestantes y aseguró que sólo aportan “dolor” y “destrucción”.

En su cuenta de Twitter, Igea también advirtió que “la ira no nos sacará de aquí”, a la vez que trasladó todo su apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Lo que está ocurriendo esta noche en Burgos no aporta nada más que dolor y destrucción. La ira no nos sacará de aquí. Todo nuestro apoyo y respaldo a las fuerzas de seguridad.

De igual forma, el consejero de la Presidencia de la Junta, el burgalés Ángel Ibáñez, mostró su repulsa y aseguró que sólo desde la unidad, la coherencia y el compromiso individual se podrá superar la pandemia.

En su cuenta de Twitter, Ibáñez también condenó los altercados y expresó su rechazo a la “radicalidad, los extremismos y la violencia como argumento” y aseguró que Burgos dará ejemplo e unidad y coherencia.

Y desde la oposición ha habido el mismo rechazo a los acontecimiento. El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, condenó esta noche los altercados ocurridos en el barrio burgalés de Gamonal e indicó que sus responsables “no representan a la mayoría de ciudadanos responsables. No representan a Gamonal ni representan a Burgos”. Además, recordó que “la batalla es contra el virus”.

Además, en su cuenta de Twitter, Tudanca también trasladó su ánimo al alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

No es la manera. No es el camino. Y no representan a la mayoría de ciudadanos responsables. No representan a Gamonal ni representan a Burgos. Mi ánimo para @danidelarosa y las FCSE. La batalla es contra el virus.