Los motivos que sí permitirían la celebración de la fiesta del Curpillos de Burgos en el Parral

La fiesta del Curpillos finalmente no se podrá celebrar en su emplazamiento habitual, el Parque del Parral. Tendrá que ser en el Paseo de la Quinta como estaba previsto, a pesar de que las obras en el Parral no han arrancado todavía. Ante esta tardanza en el inicio de las obras, el Ayuntamiento de Burgos había solicitado a Patrimonio Nacional poder celebrar la fiesta donde se ha realizado toda la vida. Y es que, el Parque del Parral no se trata de una parcela municipal.

Desde la oposición, el concejal socialista Daniel de la Rosa, también había mostrado su posición de que las obras no se iniciaran, hasta la celebración de la 'jira' del Curpillos, dada la proximidad del evento.

Celebrar el Curpillos en el Parral "sería factible"

La respuesta, lamentablemente ha sido negativa. Según Patrimonio Nacional, las obras "las quieren empezar ya". Lo ha comunicado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que no está de acuerdo con esta decisión, y de hecho ha dado argumentos por los que cree que el inicio de las obras no va a ser inmediato: "La cuestión es que tampoco las obras las van a empezar ya. A día de hoy, no han comenzado. A mayores, hay una reunión, todavía pendiente, entre los técnicos municipales y los técnicos de Patrimonio Nacional", explica Ayala, que ha concretado que esa reunión tendrá lugar el 23 de mayo.

En esa reunión, todavía pendiente, se van a replantear algunos temas relacionados con los árboles del parque. La celebración de la fiesta será el 7 de junio. En el Ayuntamiento lamentan, que, "por 10 días", no hayan considerado la petición.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Concretamente Ayala se dirige al Gobierno central. Cree que sería "perfectamente factible" realizarlo en el Parral. Además, ha añadido que serán exigentes para que en 2025 la fiesta del Curpillos pueda volver a su emplazamiento habitual.

Por el momento, habrá que ir haciéndonos ya a la idea, de que este año, finalmente, la fiesta del Curpillos se celebrará en el Paseo de la Quinta.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado