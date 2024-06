Los codirectores de Atapuerca esperan "grandes hallazgos" en su despedida tras más de 30 años

Este viernes, en la Sierra de Atapuerca, se ha presentado oficialmente la 46ª campaña de excavaciones, la última con los codirectores José María Bermúdez de Castro, Eudald Carbonell y Juan Luis Arsuaga, quienes han liderado el proyecto desde 1991. La campaña de este año pone el foco en el nivel TD6 de la Gran Dolina, donde se hallaron los primeros restos de Homo antecessor en 1994.

Los expertos esperan desenterrar más fósiles de esta especie, lo que podría ofrecer nuevas pistas sobre la evolución humana. “Se empieza el nivel TD6 y, por tanto, la posibilidad de empezar a encontrar más restos de Homo antecessor. Es una segunda etapa de esta especie ya consolidada, en la que ahora el hecho de ir encontrando más y más fósiles, pues permitirá conocer mejor las características de la especie”, ha señalado José María Bermúdez de Castro.





En busca de evidencias de hace más de 1 millón de años

Durante junio y julio, más de 300 investigadores participarán en diversas excavaciones. A partir del 1 de julio, se sumarán trabajos en la Cueva Mayor, incluyendo el Portalón, la Sima de los Huesos y la Galería de las Estatuas, junto con el nivel TD6 de la Gran Dolina y la Galería. Además, se realizará el lavado de sedimentos en Ibeas de Juarros, a orillas del río Arlanzón. Juan Luis Arsuaga detalló el proceso de excavación: "Podemos distribuir las cronologías y los yacimientos por cota, desde los holocenos modernos arriba, hasta los primeros pobladores de Europa, que son los que se que entran, los más antiguos, son los que se encuentran en la Sima del Elefante. Luego tenemos antecesor, luego, como digo, los preneandertales, los neandertales y hasta arriba del todo. Vamos a excavar en todos estos niveles y en todas estas cronologías, con lo cual esperamos resultados en todos ellos, que son muy prometedores, por otro lado", señaló.

Eudald Carbonell destacó la importancia de Cueva Fantasma: “Sabéis que, aunque esté en el nivel superior y se encuentran los registros más modernos, hay 18 metros de potencia y sabemos que a partir de 78 están los más antiguos de un millón de años. Pues se va a empezar un sondeo para ver si somos capaces de pasar 1.400.000 años.”





Los tres codirectores se retirarán, pero aseguran que dejarán a un equipo con gran experiencia: “Nosotros nos vamos y queda un buen número de personas que tienen muchísima experiencia. Las personas que se van a quedar a cargo de esto, cuidado, tienen entre 50 y 60 años. Es decir, no son chicos chicas recién llegados, saben de qué están hablando. Y de hecho, pues nosotros lo que hemos procurado es que estas personas llevaran los yacimientos por su cuenta durante muchos años para que cogieran toda la experiencia necesaria para que cuando nosotros ya no estemos, todo siga funcionando exactamente igual que como si no estuviera”, explicó Bermúdez de Castro.

La repercusión mundial de las excavaciones

Además, la revista americana de anatomía más antigua y prestigiosa dedicará un número entero a Atapuerca, y el Museo de la Evolución Humana organizará grandes exposiciones que celebrarán décadas de investigación en estos yacimientos.

La Junta de Castilla y León, con una financiación anual de 160.000 euros, respalda esta campaña, clave para entender nuestra evolución. Gonzalo Santonja Gómez, Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, destacó la importancia del apoyo institucional a este proyecto que sitúa a Burgos en la vanguardia de la investigación sobre los orígenes humanos.

Esta campaña promete nuevos hallazgos que podrían cambiar nuestra comprensión de la prehistoria y confirmar a Burgos como un epicentro de la arqueología mundial. Las excavaciones, que se extenderán durante todo el verano, están a punto de desvelar más secretos del pasado humano.