Los carteros de Burgos, desbordados: "Las cartas del médico llegan tarde"

Imagina que estás esperando una carta del médico para una operación o para una consulta importante. Esperas, esperas, y la carta no llega. Ayer te hablábamos en COPE de las largas listas de espera. Esa puede que no sea la causa en tu caso particular. Donde debes mirar es a Correos.

Y es que los carteros de Burgos no pueden más, dicen estar sobrecargados de trabajo después de que la eliminación de plazas vaya a dejar la plantilla en 29 personas, 13 menos que las 42 plazas con las que contaba la Unidad de Reparto (UR1) de San Pedro y San Felices. Jubilaciones, bajas médicas que no se cubren, vacaciones de los trabajadores, están mermando un servicio esencial.

Movilizaciones frente a Correos

Esta mañana, unos 25 trabajadores se han manifestado frente a la Oficina de Correos de la calle San Pablo, donde además, denuncian las largas colas que se encuentran los burgaleses. Les afecta a ellos, y te afecta a ti. La profesionalidad de estos carteros, les hace no poder dejar sin repartir cartas que son de vital importancia para el destinatario.

La secretaria provincial de UGT Sector Postal, Ana Belén Ruiz García, ha explicado en COPE uno de los casos, que afecta a un cartero de Villarcayo. "Está con una tensión... me sacaba las cartas de la seguridad social y me decía, esto no lo puedo dejar sin llevar", recuerda, por mucho que les hagan priorizar los paquetes a las cartas.

Notificaciones que llegan tarde

"Las notificaciones llegan tarde y las cartas del médico, porque nos hacen priorizar los paquetes de Amazon. No somos una sucursal de Amazon, somos un servicio público", recalca Ángel Manchado, un joven cartero de la capital burgalesa, que critica las condiciones laborales en las que se encuentran: "Cuando alguien se pide días de vacaciones o hay una baja médica, no se está cubriendo y la meten de recargo a otros compañeros, que ya estamos sobrecargados de por sí", cuenta este trabajador del servicio de Correos que admite que en ocasiones se confunden de buzón porque les mandan cubrir otras zonas.

Los trabajadores del servicio de Correos reclaman que se respeten las secciones de la cartería, con un trabajador para cada sección. Que cuando haya baja o vacaciones se cubran las plazas. Además, preparan además nuevas movilizaciones. Llevarán a cabo paros de dos horas mañana jueves, el viernes y el próximo lunes.