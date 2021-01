El PP lamenta que 2020 haya sido “un año en blanco” porque el bipartito PSOE-C's “ha priorizado sus intereses"

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, confió hoy en que el año 2021 traiga consigo “más transparencia” y “menos imposición” por parte del bipartito (PSOE-Cs), a la vez que permita “desbloquear la situación de parálisis” que arrastra el Ayuntamiento desde que Daniel de la Rosa accedió a la Alcaldía.

Blasco realizó estas declaraciones acompañada de los ediles Jorge Berzosa, Maribel Bringas, César Barriada, Carolina Álvarez y Andrea Ballesteros, en un desayuno informativo organizado por la agrupación con motivo el comienzo del nuevo año. En este contexto, afirmó que “2020 ha sido un año en blanco para la ciudad porque el bipartito priorizó sus pactos sobre la gestión de la pandemia y la acción de gobierno”.

“El debate sobre el estado de la ciudad en septiembre ya evidenció que la mochila de Daniel de la Rosa estaba vacía”, indicó y agregó que “el balance que presentó junto con el vicealcalde el pasado día 30 de diciembre ahondó en esa certeza” y que “ninguno tiene nada que decir porque nada ha ocurrido salvo la descomposición de la gestión municipal”. “Pero lo peor”, dijo, es “aprovechar esconderse detrás de la pandemia para justificar su inacción”.

Carolina Blasco insistió en que la ciudad “no necesita un alcalde llorón ni un gobierno que se victimice” porque, indicó, “los perjudicados son los burgaleses que atraviesan una de las peores crisis económicas, sociales y políticas de su historia y tienen al frente un gobierno inexperto y soberbio”.

Además, reprochó al regidor municipal los constantes ataques al PP por el simple hecho de ejercer su control al gobierno e insistió en que “pese a las mentiras del socialista, el tiempo ha dado una y otra vez la razón a los populares en todas y cada una de sus denuncias”. “El PP no permitirá que nadie quede atrás y exigirá que no se pierda ni un euro de dinero público en contratos mal gestionados, en servicios públicos no prestados o en fondos públicos perdidos”, aseveró la ‘popular’.

Además, Blasco señaló que hoy Burgos necesita recuperar su tejido productivo y una gestión eficiente y por eso la prioridad del grupo municipal Popular será el II Plan de Crisis y Reactivación económica. “El objetivo del gobierno de Daniel de la Rosa no puede ser el acoso al PP sino el bienestar futuro de los burgaleses y que nuestra ciudad no pierda competitividad”, puntualizó.

En cuanto a la situación interna del Consistorio, precisó que la paralización es la situación de todas las áreas municipales y realizó un repaso por todas ellas destacando los aspectos más negativos del gobierno de De la Rosa y Marañón resaltando la “nefasta gestión económica” que supone ya que un tercio del gasto corriente se realiza sin contrato o sin crédito.

También lamentó “la errática política de movilidad, la desaparición del IMC, la ausencia de nuevas licitaciones de obra pública, la falta de mantenimiento del patrimonio municipal y de las instalaciones municipales”. “Nada de lo prometido se ha hecho realidad”, recriminó. “La prepotencia del bipartito en las comisiones se salda en 2020 se salda con menos democracia, menos estado de derecho, menos transparencia y menos participación”, recalcó.

Objetivos del nuevo año

En cuanto a los objetivos para el nuevo año, la portavoz municipal del PP explicó que su formación centrará sus esfuerzos, esencialmente, en tres ejes principales: el apoyo a los menos desfavorecidos, el impulso al sector económico y el refuerzo a las redes de acción local del PP. En el primero de los casos, Blasco remarcó la necesidad de no dejar a nadie atrás y para ello reiteró la necesidad de aprobar, cuanto antes, el II Plan de Crisis y Reactivación Económica, que permita dar mayor certidumbre a los burgaleses que peor lo están pasando. En consonancia a esto, evidenció que el PP ha impulsado esta segunda convocatoria frente al bipartito que consideraba que “ya se había hecho un gran esfuerzo”.

Para aprender de los errores del pasado, emplazó al equipo de Gobierno del PSOE y Cs a dar mayor agilidad a los acuerdos que se adopten y, en todo caso, a canalizar las ayudas y complementarlas a través de una oficina de asesoramiento e información virtual, con sede física en la Casa Consistorial. “Este objetivo debe ir ligado al segundo de los propósitos que se fija el Partido Popular para el recién estrenado año y que va en consonancia con el trabajo iniciado a lo largo de 2020 y que se vio reforzado sobre todo tras la declaración de la pandemia del COVID-19”, manifestó.

En este sentido, la portavoz municipal popular destacó la importancia de respaldar al tejido económico y de impulsarlo para mantener la competitividad y dar garantías a los sectores más afectados por la crisis sanitaria, entre ellos, citó, la hostelería y el comercio. Blasco explicó que a ello contribuirán de manera decidida algunos de los proyectos impulsados por el PP en materia de logística y que serán una realidad a lo largo de los próximos meses, mejorando así ejes estratégicos como la industria.

Por un lado, recordó la apuesta decidida que el PP realizó en el anterior mandato para ampliar y mejorar las instalaciones del Puerto Seco de Burgos, un proyecto en el que se demostró nuevamente el compromiso decidido de la Junta de Castilla y León con este nudo logístico. En este proyecto pesan algunas cuestiones que convierten al Puerto Seco en una instalación llamada a ser referencia nacional e internacional, como la situación geoestratégica de la ciudad, una industria de primer nivel e infraestructuras que permiten el transporte intermodal.

Carolina Blasco explicó que 2021 pasará a la historia como el año en el que comenzaron las obras diseñadas por el PP y que tendrá su conexión ferroviaria con el futuro Parque Tecnológico, a través de un ramal que aunará en unos años ambos recintos, multiplicando sus capacidades y posibilidades de futuro.

Además, consideró “esencial” que se retome el Plan de Mejora de los Polígonos industriales que el bipartito, dijo, “ha paralizado en 2020 de manera incomprensible”. En cuanto a las redes de acción local, Blasco ensalzó el éxito del proyecto ‘Ciudades en Acción’, que el grupo municipal Popular inició ahora hace una semana con la Agrupación Local del PP de Aranda de Duero como primera invitada.

La portavoz municipal popular ha explicado que este proyecto pretende, precisamente, reforzar las redes locales que posee el PP en la provincia y el resto de Castilla y León para aprovechar sinergias y aprenderse las experiencias exitosas en los diferentes municipios.

En este sentido, adelantó que entre los próximos invitados al proyecto, que se prolongará a lo largo de todo el mandato, estarán los populares de los ayuntamientos de Valladolid y León, con los que se quieren poner sobre la mesa diferentes aspectos de la coyuntura actual y analizar cómo pueden converger proyectos en ámbitos como el cultural o el social, por ejemplo.