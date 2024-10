Jaime Mateu, víctima de ETA: “Estoy preparado para lo peor, el adelantamiento de la puesta en libertad de los asesinos de mi padre”

Es víctima del terrorismo por partida doble. Hace 46 años ETA mató a su padre por el simple hecho de ser magistrado. Ocho años después también mató a su hermano por ser un Guardia Civil. Así mataba ETA. Ha sido diputado por Burgos (PP) en el Congreso durante dos legislaturas.

Jaime Mateu Istúriz, como otras muchas víctimas del terrorismo, no entiende que una modificación legal pueda rebajar la pena de 44 etarras y pueda acelerar su libertad a otros siete.

La modificación de esta norma se aborda tras haber pasado por el Congreso, donde fue aprobado por la unanimidad de todos los grupos, después de que el PP lograra aplazar su votación en la Cámara Alta tras reconocer haber cometido un "error injustificable" al haber votado a favor en la tramitación.

Jaime Mateu, víctima de ETA

Pero el gobierno de Pedro Sánchez no a dado marcha atrás tal y como le habían pedido las víctimas del terrorismo y el PP y ha seguido adelante con la modificación legal que se se ha votado hoy en el Senado.

Jaime Mateu siempre ha tenido claro que nunca ha existido una intención de retirar esa ley ya que Sánchez necesita los votos de Bildu para seguir en la Moncloa. "Necesitan los votos de los bilduetarras para seguir permaneciendo en la Moncloa no gobernando sencillamente permaneciendo".

Ante esta realidad que no le sorprende “porque no es la única fechoría que han cometido” asegura estar preparado para lo peor: “recibir hasta la última y más mala de las noticias que sería el adelantamiento de la puesta en libertad de los asesinos de mi padre”.

Mateu no oculta que “el Gobierno y sus socios han metido un gol por toda la escuadra” a sus compañeros en la tramitación parlamentaria. “Sencillamente les han metido un gol por la escuadra y no lo acabo de entender. Es cierto que han pedido perdón, es cierto que han reconocido ese error, cosa que honra a mis compañeros, pero desde luego el daño que han causado con ese error no digo que es imperdonable porque si uno es cristiano acaba perdonando todo menos a los asesinos de mi padre y de mi hermano”, explica.

Por último, reconoce que “la tramitación parlamentaria ha sido un cúmulo de errores” y tiene claro que “la exigencia de dimisiones no serviría para nada”.