El III Concurso de Vídeos Camino del Cid ya tiene ganadores

El Consorcio Camino del Cid ha dado a conocer los trabajos ganadores del “III Concurso de Vídeos Camino del Cid”, que repartirá 1.800 euros entre los vídeos que han resultado premiados.



Este año, y al objeto de diversificar los trabajos presentados a concurso y fomentar la participación tanto entre los viajeros que recorren la ruta como entre los vecinos de los pueblos que la integran, el Consorcio Camino del Cid creó tres nuevas categorías. Estos han sido los vídeos premiados en cada una de ellas:

En la categoría “Viaje”, que pretendía premiar la experiencia personal de viajar por cualquiera de las rutas o lugares del Camino del Cid, el trabajo ganador ha sido el vídeo titulado “El marco de fotos que dejó el Cid en su camino”, de Adrián Eslava. Un recorrido por buena parte de la provincia de Guadalajara a su paso por el Camino del Cid. El autor, apoyándose en un marco de fotos, muestra algunos de los paisajes y lugares que pudieron ver los ojos del Cid y concluye señalando que “el mejor álbum de fotos es la experiencia, el mejor dron un buen mirador y la mejor pantalla el marco de fotos con el que no dejaré de buscar imágenes”.

En la categoría “Nuestros Pueblos”, el premio ha sido para una gran ciudad: Valencia. Alicia Villaplana firma “Camino del Cid. Conquista de Valencia”, un trabajo que muestra la capital del Turia incidiendo en algunas de las huellas cidianas que el viajero encontrará a su paso y destacando algunos de los elementos patrimoniales más significativos de la capital.

Premio Categoría Viaje: “El marco de fotos que dejó el Cid en su camino”, de Adrián Eslava

En la categoría “Cantar de mio Cid” el vídeo ganador ha sido “La Proeza de Mío Cid”, firmado bajo el seudónimo de Ulises, una épica recreación medieval que sumerge al espectador, a través de una voz en off, en algunos de los versos del segundo Cantar. El vídeo intercala imágenes de localidades del Camino del Cid con otras pertenecientes a otros lugares de fuera de la ruta, algo permitido en esta categoría al tratarse de un premio con el que se pretendía mostrar la visión personal del participante sobre el poema.

Premio Categoría Nuestros Pueblos: “Camino del Cid. Conquista de Valencia”, de Alicia Villaplana

Vivar del Cid, Premio del Público

Al margen de los vídeos premiados en las tres categorías mencionadas, todos los trabajos candidatos – 44 en total – optaban al Premio del Público. Finalmente la Asociación “Vivar, cuna del Cid” de Vivar del Cid, Burgos ha obtenido este premio consiguiendo el apoyo mayoritario de los internautas. Su vídeo “La canción de Mío Cid”, una versión cidiana de “La Canción del Pirata” de José de Espronceda ha logrado imponerse, casi en el último minuto, al resto de candidatos consiguiendo 1.668 likes y más de 8.000 visualizaciones. Se trata del vídeo más visto en la trayectoria del Concurso de Vídeos del Camino del Cid. El trabajo lo protagonizan los niños de la asociación que, vestidos con sus ropas medievales, van declamando los primeros versos del Cantar siguiendo la métrica y rima del célebre poema de Espronceda.

El Jurado

Al objeto de obtener una visión más amplia sobre los trabajos presentados a concurso, este año también se ha ampliado el número de miembros del Jurado. Se trata de perfiles muy variados, procedentes de diferentes disciplinas, que han ofrecido y justificado sus votaciones tras el visionado de todos los vídeos candidatos.

Premio Categoría Cantar de mio Cid: “La Proeza de Mío Cid”, por Ulises

Los miembros del Jurado han sido los siguientes: Alberto Abad, jefe del área de Turismo de la Diputación de Soria, José Antonio Aguilar, actor; Quique Arenas, director de Motoviajeros; Chus Blázquez, cicloviajero, director de Rutas Pangea; Alfonso Boix, medievalista especializado en el Cid; David Botello, escritor y guionista; Pepe Cabanes, profesor de Historia y presidente de la Asociación de Vecinos El Rabal de Villena (Alicante); Vicky Duro, fotógrafa de Turinea;

Óscar Esquivias, escritor; Cristina Fernández, directora de Comunicación de Zebra Producciones (grupo iZen); Marc Fernández, periodista y autor de “Le nouveau western. Sur la route du Cid”; Elena Ferrándiz, directora y productora de cine; Luisa Ferrero, gerente Ruta Vía de la Plata; Jon Galdós, escritor y viajero; José Antonio Gárate, especialista en arte y patrimonio; Juan García Barrachina, pedagogo, especialista en Educación Vial y Turismo Activo, pionero en cicloturismo de montaña; Ingrid Gassarino, recreacionista “Jimena en Europa”; Encarnación Giráldez, gerente de Caminos de Pasión; Gregorio González (Mirbind), comisario del Museo del Cid; Víctor Gutiérrez, gerente de UTM Desarrollos, Ciaran Hogan, viajero y autor de la guía australiana “In the FootSteps of El Cid”; Stephen Hughes, locutor y productor de voces; Nonu Iazabo, compositor de electrónica-sinfónica con temáticas españolas; Pablo Justel, Lecturer of Spanish, Fordham University (Nueva York); Vidal Lamata, maestro en San Esteban de Gormaz (Soria); Gontzal Largo, periodista; José Manuel Lázaro, Asociación Cultural Mío Cid de El Poyo del Cid (Teruel); Alicia López, Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V; Ramón Lozano, responsable de Comunicación Fundación VIII Centenario Catedral de Burgos; Óscar Martín, escultor; Francisco Martínez, historiador y responsable de las excavaciones de Alcocer (Ateca, Zaragoza); Gerardo de Mateo, presentador RTVCyL; Juan Merchante, locutor de Radio Castilla-La Mancha; Fabiola Monzón, arqueóloga; Josep Lluís Miró, técnico de Promoción. Patronato Provincial de Turismo de Castellón; José María del Olmo, Jefe del Servicio de Administración y Presupuesto del área de Cultura de la Diputación de Alicante; Víctor J. Pascual, diseñador web, técnico de senderos y creador de senderismoguadalajara.es; Xavi Pascual, Jefe de Promoción del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Valencia; María Perlado, realizadora audiovisual y ganadora del I Concurso de Vídeos Camino del Cid, David Porrinas, investigador y autor de “El Cid. Historia y mito de un señor de la guerra”; Óscar Revilla, coordinador de Canal 54 y autor de “El loco destierro del Campeador”; Jorge Saiz Mingo, andariego y esculpidor de imágenes, José María Saiz, Jefe de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos; Víctor Tarodo, presidente de IMBA España; Consuelo Temiño, Jefe Sección Espacios Naturales, Flora y Fauna de la Junta de Castilla y León en Burgos; José Villanueva, Jefe Servicio Cultura y Turismo de la Diputación Provincial de Teruel y Virgina Martí, diputada de Turismo de la Diputación de Castellón, institución que preside actualmente el Consorcio Camino del Cid, que ha actuado como presidenta del Jurado.

Premio del Público: “La Canción de Mío Cid”, por Niños cidianos sin fines ni confines