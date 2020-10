Iceta a la Iglesia de Burgos: “Me entrego a vosotros sabiendo que piso tierra sagrada"

El arzobispo electo de Burgos y administrador apostólico de Bilbao, Mario Iceta Gavicagogeascoa, agradeció “de corazón a Dios en el mandato del papa por su confianza” con el nuevo nombramiento y señaló a los diocesanos burgaleses: “Me entrego a vosotros sabiendo que piso tierra sagrada y que seréis una nueva bendición para mi vida”.

“Tengo ganas de conoceros, ojalá calmada y personalmente a todos y cada uno. Tened paciencia conmigo porque los primeros andares siempre son inseguros y las primeras palabras vacilantes. Agradezco a don Fidel que haya cuidado con tanta dedicación y esmero de vosotros. Es para mí un ejemplo a seguir”, declaró en un mensaje que se ofreció en la rueda de prensa de confirmación del nuevo prelado a través de un vídeo grabado con anterioridad.

“Aquí me tenéis, como soy y con lo que soy: mis escasos dones y mis muchas limitaciones”. “Un ministerio llevado en pobres vasijas de barro. Voy con gran ilusión y me pongo a vuestra total disposición. Me confío a la misericordia de Dios y a vuestra oración y benevolencia”, añadió.

De esta forma, el arzobispo electo señaló que “ahora se abre una nueva etapa en mi vida, la etapa castellana: se me encomienda el servicio a una porción del Pueblo de Dios que peregrina en Castilla, a la insigne y venerable Iglesia metropolitana de Burgos, a quien deseo servir con toda mi alma cuidándola con plena entrega y afecto”.

Mi abrazo fraterno también a quienes estáis lejos en la distancia, pero presentes en el corazón, a los hijos e hijas de esta archidiócesis burgalesa en tierra de misión llevando generosamente la semilla del Evangelio. También para Miranda de Ebro que está confinada a causa de la pandemia. Estoy con vosotros. Que Dios os sostenga en estos difíciles momentos con su fortaleza y esperanza.

La misiva continúa señalando que la Asamblea Diocesana con el lema ‘Caminemos alegres con Jesús’ “nos ayudará a perfilar las líneas pastorales para los próximos años concretando lo que quiere el Señor de nosotros y los subrayados que tenemos que anunciar y testimoniar los años venideros”. También hace alusión a que “dentro de pocos días nos vamos a sumergir en la celebración del octavo centenario de esa maravilla que es la catedral, testimonio multisecular de fe, esperanza y amor”. “Es ocasión privilegiada para que la evangelización de los diversos ámbitos personales, familiares, culturales, económicos y sociales tome un nuevo impulso”, exclamó. En este sentido, valoró que Fidel Herráez, junto con su equipo, “ha sido capaz de aunar la diversidad de instituciones de la sociedad burgalesa para la preparación de esta singular efemérides”. Por eso, reconoció que le gustaría que siguiera desempeñando un “merecido protagonismo” en las celebraciones del año jubilar.

“Pido a Dios, dueño de la mies, a Jesucristo que es su rostro misericordioso encarnado y al Espíritu Santo, fuente de todo amor, que nos conceda el don de la unidad y la paz para escuchar una vez más la reconfortante y apasionante invitación a sembrar la semilla, a tomar el arado en la tarea evangelizadora, sirviendo de modo particular a los más pobres, enfermos, parados, desesperanzados y necesitados en estos tiempos de pandemia que tanto sufrimiento está causando”, manifestó. Por ello, pidió a la patrona de Burgos, Santa María la Mayor, que “nos acompañe a ser fuente de esperanza y ayuda fraterna” y “a Dios que derrame sobre vosotros y sobre mí su amor y bendición”.

Además, Iceta recordó que hace veintiséis años recibió la ordenación presbiteral y que dedicó catorce años de su vida a la Iglesia de Córdoba, así como que hace más de doce años recibió la ordenación episcopal para dedicarse al servicio de la Iglesia de Bilbao. “Cuántos dones he recibido de Dios durante esta etapa vasca de mi ministerio. Cuántas gracias le doy por todos ellos y a vosotros por tantas muestras de cariño y afecto. Os pido perdón por las veces en que no he estado a la altura de lo que os merecíais”, subrayó.

Finalmente, expresó que “son muchos los sentimientos que afloran” pero resaltó que “el más importante es el de gratitud”. “Gratitud a la Iglesia de Bilbao por esta etapa a la que he dedicado los años centrales de mi vida. Y gratitud porque, encomendándome la Iglesia de Burgos, vuelvo a escuchar una vez más de los labios del Señor, ‘apártate de la orilla y vuelve a remar mar adentro, echando las redes confiando en mi Palabra’”, agregó.

Monseñor Mario Iceta Gavicagogeascoa

Monseñor Mario Iceta Gavicagogeascoa nace en Gernika (Vizcaya) el 21 de marzo de 1965. Cursó Teología en la Universidad de Navarra y en el Seminario de Córdoba. El 16 de julio de 1994 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Córdoba, diócesis donde se incardinó y ejerció los primeros años de ministerio sacerdotal.

Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra (1995), con una tesis doctoral sobre Bioética y Etica Médica. Es también doctor en Teología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para el estudio sobre el Matrimonio y Familia de Roma (2002) con una tesis sobre Moral Fundamental. También es Master en Economía por la Fundación Universidad Empresa de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid (2004) y miembro de la Real Academia de Córdoba en su sección de Ciencias Morales, Políticas y Sociales. Fundador de la Sociedad Andaluza de Investigación Bioética y de la revista especializada bioética y Ciencias de la Salud (1993). El 24 de agosto de 2010 fue nombrado obispo de Bilbao.

Ha desempeñado diversos cargos pastorales como párroco, vicario episcopal y canónigo penitenciario. Ha sido profesor de Religión de secundaria y profesor de Teología en el Seminario de Córdoba; profesor asociado de Teología Moral Fundamental y Bioética en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra; profesor de Moral Fundamental y de Moral de la Persona y Bioética en el mismo Seminario.