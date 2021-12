Hiperbaric lidera el proyecto ‘Valle del Hidrógeno Renovable Burgos’ para descarbonizar la economía

Hiperbaric lidera el proyecto ‘Valle del Hidrógeno Renovable Burgos’, junto a otras industrias y entidades, para impulsar la descarbonización de la economía y abarcar toda la cadena de valor del hidrógeno renovable. Una iniciativa pionera a nivel nacional que fue presentada hoy en la planta en el marco de la jornada ‘Hidrógeno como vector energético sostenible en la transición energética’, que reunió a expertos del ámbito público y empresarial para exponer las capacidades de este vector energético.

De esta forma, el consejero delegado de Hiperbaric, Andrés Hernando, subrayó que el objetivo es que Burgos sea “un valle del hidrógeno”. “Una red de empresas y de consumidores de gas, de hidrógeno verde”, dijo, que confió que “permita descarbonizar nuestra economía en breve”, en base al cumplimiento de los objetivos 2030/2050 plasmados por el Ministerio en la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’, si bien reconoció que se está empezando “a montar el proyecto”.

Es un proyecto, dijo, “que va a venir muy ligado a todo lo que son los fondos Next Generation”. En este sentido, recordó que el pasado sábado se lo presentaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita que realizó a la planta burgalesa. Así, subrayó que el jefe del Ejecutivo les trasladó que “este mes de diciembre pensaban sacar el PERTE del hidrógeno y estamos creando todas las alianzas para que eso sea una realidad lo antes posible”.

Este proyecto plantea un conjunto de actividades orientadas hacia la descarbonización de la economía y el cumplimiento de los objetivos 2030/2050 plasmados por el Ministerio Español en la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’. Abarca toda la cadena de valor del hidrógeno renovable: generación a partir de energía eléctrica renovable: eólica y solar; almacenamiento a alta presión y distribución, y consumo en nuevas aplicaciones industriales y en movilidad.

Asimismo, el consejero delegado de Hiperbaric explicó que es un proyecto “totalmente abierto” y que “se ha empezado al revés que otros”. “Hemos empezado por el consumo porque no se puede generar hidrógeno si no hay consumo”, manifestó. Al tiempo, continuó con que “es un poco el círculo vicioso, si no hay consumo, no hay generación; si no hay generación, no hay consumo”.

Sin embargo, relató que Hiperbaric “ha empezado trabajando en lo que es el consumo” y apuntó que en el polígono industrial de Villalonquéjar donde se encuentran, también se ubica una empresa “muy importante”, que es Adisseo, que va a ser, dijo, “un consumidor privilegiado para el hidrógeno”.

En cuanto a la producción, precisó que “ya hay un proyecto serio en Lerma, que es la empresa Ibereólica, para producir unas 3.000 toneladas al año de hidrógeno”, y añadió que también están los participantes en la cadena de valor del hidrógeno y del desarrollo de tecnología. En este sentido, indico que Hiperbaric lidera, junto con la Fundación Caja de Burgos, la Universidad de Burgos (UBU) y el Ayuntamiento, el proyecto de Valle de Hidrógeno Renovable para Industria & Movilidad en Burgos. En esta iniciativa participan otras empresas con sede en la provincia como Grupo Antolín, Aciturri, Adisseo, Ibereólica o Desmasa, a las que se irán sumando otras compañías, centros tecnológicos y entidades públicas a lo largo del año 2022.

‘Proyecto de País’

El responsable de la Política de Hidrógeno del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrito al Ministerio de Transición Ecológica, Santiago González, incidió en el Hidrógeno Renovable como ‘Proyecto de País’, articulado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno.

Este Plan persigue mejorar las capacidades productivas y de transferencia tecnológica, fomentando la colaboración de PYMES globales; la creación de dos clústers de hidrógeno renovable que se localicen en polos industriales de los principales consumidores de hidrógeno o las líneas de apoyo para la participación de empresas nacionales en proyectos y consorcios europeos, entre otras.

Pequeña flota de autobuses de hidrógeno en 2030

La ciudad y provincia de Burgos fueron presentadas en esta jornada como núcleos clave y estratégicos en la cadena de valor del hidrógeno verde. En este contexto, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, comprometió una serie de actuaciones e inversiones en proyectos compartidos dentro de la colaboración público-privada.

Así, el regidor municipal anunció que Burgos como ciudad va a contribuir en este proyecto del Valle del hidrógeno de Burgos para el desarrollo industrial y para la movilidad sostenible de la ciudad, no solo proporcionando suelo industrial, sino, resaltó, con una serie de compromisos que quiso hacer hoy públicos.

En este sentido, De la Rosa avanzó que la capital burgalesa va a incorporar en el horizonte 2030 una pequeña flota de autobuses de hidrógeno. Así, aseveró que “se va a intentar que en futuras convocatorias de los Fondos de Resiliencia y Recuperación del Gobierno de España, vinculados a la Unión Europea (UE), podamos concurrir para la adquisición y también para la instalación de las estaciones necesarias para poder almacenar esta energía”.

El primer edil señaló que también se contribuirá para colocar esa hidrogenera y esos centros de distribución para la industria. Por ejemplo, adelantó que ya hay una empresa interesada del sector alimentario como Campofrío, “que está interesada en poder transportar entre sus centros de producción, almacenaje y distribución de la propia ciudad a través de vehículos hidrógeno”. Para eso, dijo, “tenemos que comprar también dentro de la flota en municipal en nuestra parte no solo autobuses sino también queremos comprar vehículos de servicio, cuyo combustible sea hidrógeno”, y reiteró que el marco temporal que se da “de entrada” es ese horizonte 2030.

Primer compresor de hidrógeno renovable

Por otro lado, la compañía burgalesa Hiperbaric, dedicada a la fabricación de equipos industriales de tecnologías de altas presiones, proporciona el compresor del proyecto ‘Power to Green Hydrogen’ en Mallorca, del consorcio liderado por ENAGAS, ACCIONA, CEMEX, IDEA y Redexis, para desplegar el ecosistema de hidrógeno renovable en la isla.

Es la primera empresa española en desarrollar equipos de comprensión de hidrógeno para industria y movilidad sostenible, en un impulso para frenar el cambio climático. En este sentido, Hiperbaric suministra los primeros compresores para ambos sectores, dando solución al reto del almacenamiento de hidrógeno a muy altas presiones.

La compañía suministrará un grupo compresor de hidrógeno a 500 bar de presión al proyecto ‘Power to Green Hydrogen Mallorca’, impulsado por Enagás y Acciona junto con Cemex, Idae y Redexis. De hecho, la jornada de hoy también sirvió para presentar el compresor de hidrógeno que van a entregar a Enagás para el primer proyecto de energía verde, de hidrógeno verde, que se está haciendo en España, concretamente, en Mallorca.

Para Andrés Hernando, “es un hito ser la primera empresa española en ofrecer equipos seguros, eficientes y fiables para la compresión de hidrógeno. Y quiero destacar que es un orgullo trabajar con Enagás, referente internacional en innovación energética por su firme compromiso con la sostenibilidad. Con el desarrollo de nuestros compresores de hidrógeno contribuiremos activamente a la transformación energética”.

Por su parte, el gerente de Proyectos de Gases Renovables de Enagás, Ramón de la Iglesia, indicó que Power to Green Hydrogen Mallorca “contribuirá a aumentar la penetración de las energías renovables en el sistema energético balear, demostrando el acoplamiento y la integración sectorial, y avanzando hacia la descarbonización total de la economía”. La instalación tiene previsto estar operativa a finales de 2021.