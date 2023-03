La Guardia Civil localiza a dos senderistas extraviados en La Tesla

La Guardia Civil ha localizado sanos y salvos a una pareja de senderistas de 44 y 47 años de edad, que se habían extraviado cuando realizaban a pie una ruta por las estribaciones del Monte La Tesla, en la vertiente del Valle de Valdivielso.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 25 de marzo; la pareja había iniciado a las 10:00 horas una caminata por esta zona montañosa de Las Merindades, concretamente por los parajes del barranco Arroyo Quecedo. Al regresar e iniciar el descenso cogieron una senda equivocada que les llevó hasta un peligroso pedregal que terminó en una pared vertical; no podían continuar y el retorno era muy peligroso. Enriscados decidieron parar y pedir ayuda.

Al recibir la incidencia, la Central de Servicios de la Guardia Civil comisionó varias patrullas al lugar, aunque finalmente fue una del SEPRONA –dotada con medios todo terreno más adecuados a las circunstancias- la que hizo la aproximación final a un punto elevado para intentar localizarles.

Desde la distancia y con los prismáticos los agentes divisaron a la pareja, por lo que diseñaron la ruta de acceso, dirigiéndose primero en vehículo oficial y después caminando hasta una cota elevada por encima de los caminantes; desde allí la aproximación fue tremendamente complicada.

Siempre en pendiente descendente media del 70%, atravesaron primero una difícil zona boscosa y de maleza, a continuación pedregales y por último la masa forestal se cerró hasta el extremo que tuvieron que gatear decenas de metros, como si lo hicieran por un túnel a ras de suelo, para salvarla y llegar a la posición de los senderistas, que se encontraban en perfecto estado.

El regreso se hizo por el mismo y complicado trayecto, al tratarse de la única vía de salida, por lo que no estuvo exento de percances: caídas, arañazos por la vegetación y rozaduras que, afortunadamente, no precisaron asistencia médica; la extracción pudo culminarse con éxito en parte gracias a la buena condición física y experiencia de los auxiliados, ya que de otra manera hubiera sido imposible, a no ser por aire con la colaboración de un helicóptero.

Ya en el vehículo oficial los efectivos del Cuerpo trasladaron a los excursionistas hasta la localidad donde permanecía estacionado el suyo propio; a las 19:15 horas retornaron hacia la capital burgalesa.

Desde la Guardia Civil se aconseja que siempre que se realice actividades al aire libre o en la montaña se extremen las precauciones; planificar la actividad, no ir solo, no arriesgar la vida por un like o un selfie, portar material, ropa y calzado acorde a la actividad a desarrollar; no abandonar las rutas, llevar bebida y alimento (una barrita energética) y administrar los esfuerzos (el camino es de ida y vuelta); llevar una linterna o frontal y pilas de repuesto, aprende a orientarte y no olvides un teléfono móvil con la batería recién cargada y mejor un GPS aparte.

Ante cualquier accidente, llámanos. En la página web del Cuerpo, www.guardiacivil.org, se ofrece una serie de útiles recomendaciones para disfrutar con seguridad de nuestros ratos de ocio al aire libre.

