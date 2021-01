La Guardia Civil auxilia a una mujer de 80 años que sufrió una caída cuando paseaba

La Guardia Civil ha auxiliado a una mujer de 80 años de edad, vecina de la comarca de Montes de Oca, que sufrió una caída cuando paseaba por el Camino de Santiago. Los hechos ocurrieron el pasado martes 19 de enero; eran más de las dos de la tarde y la mujer no había regresado a su domicilio, después de su rutinario paseo, lo que llamó la atención de una vecina, que lo puso inmediatamente en conocimiento de un familiar. Éste contactó telefónicamente con la mujer, que pudo explicarle que había sufrido una caída cuando paseaba y no podía levantarse ni moverse.

El suceso fue comunicado a la Guardia Civil que inmediatamente comisionó una patrulla para localizar a la señora, que se encontraba en algún punto del Camino de Santiago. Tras recabar la información necesaria, los agentes recorrieron la ruta jacobea y al cabo de unos minutos localizaron a la anciana sobre una placa de hielo sin poderse levantar; presentaba evidentes síntomas de hipotermia por las bajas temperaturas, temblaba y apenas tenía movilidad.

Los guardias civiles le facilitaron las primeras atenciones y comprobaron que no presentaba heridas abiertas ni lesiones de gravedad que impidieran su traslado, por lo que tras observar que una ambulancia no podría acceder hasta el paraje para proceder a la evacuación de la mujer, ya que el pavimento se encontraba impracticable por el hielo, decidieron no perder tiempo y trasladarla urgentemente en el vehículo oficial hasta un centro de salud para una exploración más exhaustiva.

Finalmente, la mujer no presentó heridas ni lesiones importantes por lo que fue dada de alta en el mismo consultorio y pudo regresar a su domicilio.

La Comandancia de Burgos, quiere hacer llegar a todos los ciudadanos, no sólo a las personas mayores, la importancia de comunicar en el entorno más cercano (familiares, amistades, vecinos) el lugar al que pretende desplazarse siempre que nos ausentemos del domicilio, bien sea por vacaciones, ocio, actividades al aire libre, para llevar a cabo un recado o para pasear, sin olvidar indicar el tiempo que emplearemos en la actividad.

No menos importante es llevar siempre a mano el móvil con la batería bien cargada.