El Grupo Social ONCE dona 15.564 kilos de comida a los Bancos de Alimentos de Castilla y León

La familia del Grupo Social ONCE logró donar un total de 15.564 kilos de comida a los Bancos de Alimentos de Castilla y León con su campaña ‘Toneladas de compromiso’, de los que 615 kilos fueron en Burgos y un total de 279.049 kilos de alimentos a las personas que dependen de los Bancos de Alimentos de toda España.

La campaña ‘Toneladas de Compromiso’ ha logrado duplicar su objetivo solidario inicial, que era alcanzar los 111.111 kilos, según aseguraron desde la organización. Los trabajadores de todas las áreas de ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, conjuntamente con los afiliados y con toda la familia de la organización, han participado en esta iniciativa de recogida de alimentos no perecederos para impedir que muchas familias sufran la falta de alimento ante los graves desequilibrios sociales generados por la pandemia.

La ONCE se ha basado siempre en la solidaridad compartida, especialmente por los ciudadanos que se acercan todos los días, a sus vendedores, conocedores de que, con sus loterías solidarias, realizan una gran labor social. La previsión arrancó con el objetivo de lograr 111.111 kilos globalmente en dos entregas, diciembre y febrero. Pero el llamamiento logró tal éxito y acogida que en diciembre se habían recogido, en solo tres semanas, los primeros 111.111 kilos, que se entregaron en Navidad.

La segunda fase arrancó pasadas las fechas navideñas para hacer la entrega en febrero y, de nuevo, la recogida se disparó hasta los 121.670 kilos (10.736 en Castilla y León, y solo en Burgos, se han conseguido en esta ocasión 480 kilos), que sumados a los anteriores se sitúan en 279.049 kilos de alimentos a nivel nacional. En la Comunidad el total la donación asciende a 15.564 kilos.

El Grupo Social ONCE ha conseguido, no solo duplicar la cifra prevista al inicio de la campaña (111.111 kilos), sino que ha podido sumar al total 50.000 kilos más. “Animando, -según palabras de sus responsables- a no esperar a la próxima Navidad para practicar la necesaria solidaridad de todos, para con aquellas personas que siguen pasándolo mal”, concluyeron.