FAE y Fundación Caja de Burgos seguirán impulsando el Premio a la Innovación y los Encuentros Empresariales

La Fundación Caja de Burgos y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) han renovado su convenio de colaboración para 2022, que contribuirá a la creación, la innovación y la internacionalización de empresas, así como a reconocer los mejores proyectos del tejido empresarial de la comunidad autónoma de Castilla y León. Asimismo, la Fundación pone a disposición de los asociados a FAE las instalaciones del Centro de Dinamismo Empresarial ubicado en el Edificio Nexo, nueva sede de la entidad.

El convenio establece el compromiso de la Fundación Caja de Burgos de respaldar el desarrollo del Premio a la Innovación y los Encuentros Empresariales que organizan ambas entidades, foros de debate que sirven de elemento dinamizador entre el tejido empresarial, la Administración y la sociedad en general.

El primero de esos Encuentros Empresariales se celebrará el jueves 2 de junio en el Palacio de Saldañuela, donde, a partir de las 18.30 horas, el especialista en marketing Juan José Delgado, Global Chief Digital Officer de Estrella Galicia, pronunciará la conferencia “Smash it: Cómo dominar la era digital conectando emocionalmente con tu cliente”.

Delgado ha contribuido a situar al cliente en el centro de muchas organizaciones de diferentes sectores en múltiples mercados internacionales,

entre las que caben destaca Amazon, Burger King, Pepsi, Hertz, CB Richard Ellis, Ford, Bosch, Siemens, Liberty Mutual, Vodafone y Telefónica.

Profesor de la Escuela de Negocios IE Business School, es autor del libro El nuevo consumidor digital: Noriso Cube, y ha publicado numerosos artículos que amplían la forma en que los profesionales del marketing entienden hoy a sus clientes, incluyendo «Cómo afecta la personalidad al comportamiento del cliente», «Los 8 segmentos para superar al consumidor online» y «Marketing con personalidad».

Además, es fundador y director de Neuromarketing group para el territorio español, fundador de New Video Congress (foro europeo de Video Marketing y Video Influencers), miembro de honor de la Video Experts Academy, asociación que dinamiza y vela por el buen desarrollo de la industria de los Video Influencers, fundador de The NORISO Cube y cofundador de la organización caritativa “24 Friends: Education for Kenya”.

Como director de Amazon Marketing Services para el Sur de Europa, Delgado fue responsable directo de eventos como Black Friday y Prime Day y ostenta el récord del día de más ventas internacionales de toda la historia de Amazon.

Su reciente fichaje como Global Chief Digital Officer por Estrella de Galicia le ha permitido escalar en sus responsabilidades, incluyendo la digitalización de la organización y el desarrollo de nuevos eBusiness models.





Inscripciones abiertas

Con este ya son casi cincuenta los Encuentros Empresariales que la Fundación Caja de Burgos y FAE han organizado en los diecisiete últimos años. Durante las últimas diez ediciones, más de mil empresarios y directivos han asistido a estas citas. Para este encuentro, las inscripciones ya están abiertas y las empresas y profesionales interesados en seguir mejorando en sus empresas a que asistan a esta cita pueden realizar su inscripción en nexoempresa.cajadeburgos.com.