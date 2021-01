“La escritura”, nuevo Cuaderno de Atapuerca

Esta semana se ha publicado La escritura, un nuevo número de la colección “Origen, Cuadernos de Atapuerca”, editado por “Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca” y que desde marzo de 2020 cuenta con la colaboración de la Fundación.

Ana Mayorgas, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y autora de este libro, desvela en este nuevo cuaderno cómo surgió la escritura en el Próximo Oriente, en México, Perú o en China de forma independiente. Mayorgas señala que la escritura fue inventada en numerosas ocasiones y de diferentes maneras: pictográfica, silábica, consonántica, etc. La creación del alfabeto por parte de los fenicios hace unos 2000 años no ha implicado la desaparición de otras modalidades de escritura más complejas, como prueba el vigor de la caligrafía china. Cada pueblo ha elegido su código de signos escritos en función de su tradición cultural, no de su simplicidad o de su superioridad. Incluso la oralidad ha sido privilegiada en numerosas ocasiones, una vez inventada la escritura, o ha sido complementaria de esta.

Este cuaderno se corresponde con el número 18 de esta antología de la Prehistoria, que coordina científicamente el profesor de la Universidad de Burgos Carlos Díez. Estos libros son de lectura rápida e ideales para dominar un tema en poco tiempo, un formato muy de moda en el entorno europeo universitario. Cada cuaderno está realizado por un especialista de reconocido prestigio de las principales universidades y centros de investigación. Y están destinados a todas aquellas personas interesadas en el patrimonio arqueológico, la evolución humana y la divulgación científica. En definitiva, es una colección imprescindible para todos aquellos que disfrutan con la divulgación científica, novedosa en nuestro país e ideada con el ánimo de servir de modelo a la innovación docente.