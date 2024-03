El detenido el sábado en Gamonal por guardar explosivos no era un terrorista sino fan de pirotecnia

El hombre de 31 años detenido este fin de semana en pleno centro de Gamonal con un arsenal de 60 kilos de productos precursores de explosivos no era un terrorista sino que es un “fanático de la pirotecnia” con conocimientos para fabricar explosivos. Así lo ha confirmado este martes el capitán del grupo de Información de la Guardia Civil de Burgos, Alejandro Hernández. “Tenemos prácticamente la convicción de que no quería causar daños contra las personas ni contra los bienes, no era un terrorista y no quería utilizar estos explosivos en hechos violentos”, ha añadido.

En los tres registros practicados –dos domiciliarios y uno más a la lonja garaje de Gamonal- los agentes han encontrado más de 60 kilos de precursores de explosivos, con 200 tipos de productos químicos. Además, medio kilo de mezclas explosivas ya preparadas para explosionar, material de laboratorio y 500 petardos y bengalas, que estaban almacenados sin ninguna medida de seguridad, lo que podría haber provocado una atmósfera explosiva que los hiciera explotar de manera accidental.

De hecho, el capitán del grupo de la Guardia Civil ha asegurado que “solo habría hecho falta una chispa, una fuente de calor o incluso el mero el encendido de un interruptor” para haber provocado una gran catástrofe. Así se lo han precisado de los TEDAX, la unidad especializada en desactivación de explosivos de la Benemérita, lo que suponía un riesgo que obligó a agilizar la operación, que arrancó en septiembre de 2023.

Pese a ello, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, el teniente coronel Alfonso Martín, ha confirmado que durante la operación policial no hubo riesgo para quienes viven en la plaza San Bruno, donde se localizaba la lonja y la vivienda del detenido, por lo que no se tuvo en cuenta la posibilidad de desalojar a los vecinos de la zona.

Los investigadores tuvieron conocimiento de que este joven también se dedicaba recientemente a la venta de droga. Aprovechando una salida de la provincia para vender estos estupefacientes, lo detuvieron en Lerma, donde le incautaron 6 kilos de speed. El sábado se realizaron los registros, en los que se encontraron 25 kilos de speed de los que se podrían haber preparados 100.000 dosis de consumo, con un valor en el mercado de 1.090.000 euros. Esta es una de las mayores aprehensiones en Castilla y León.

El hombre, que está en prisión provisional y sin fianza desde este lunes, había trabajado en varias empresas de pirotecnia y producía sus propios artificios explosivos caseros.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Guardia Civil averiguó que compró de manera ilícita materiales precursores de explosivos, varios de ellos procedentes del mercado negro ya que su venta a particulares sin licencia está prohibida en la Unión Europea.

El sospechoso había recibido material de laboratorio y sustancias químicas precursoras de explosivos por paquetería, a través de envíos nacionales e internacionales. Trasladaba el contenido a una lonja garaje ubicada en los bajos de un edificio de vecinos, que usaba como taller de fabricación y almacén.

Contaba con una prensa hidráulica en la lonja, de gran volumen y peso, que serviría para el prensado y moldeado de las mezclas explosivas ya elaboradas. Así se obtenía el granulado correcto y la forma adecuada al recipiente contenedor donde se introduciría finalmente. Esto demuestra que el producto estaba dirigido a la venta clandestina en el mercado negro, de la que se lucraba.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la mañana del lunes 4 de marzo, el detenido ha sido presentado junto con las diligencias instruidas ante la autoridad judicial, que ha determinado su ingreso en prisión provisional.