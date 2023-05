¿Cuál es el origen de la Romería de la Virgen Blanca en Burgos?

Este domingo se celebrará la tradicional romería de la Virgen Blanca por las calles de Burgos capital. Una fiesta que está íntimamente ligada al origen de Burgos y su fundador, el conde Diego Rodríguez Porcelos.

Y es que, según ha recordado hoy la concejala de festejos, Blanca Carpintero, allá por el año 884, el conde decidió asentarse en nuestra ciudad, levantar una fortaleza donde moraría con su familia y dice la leyenda que su hija Sula Bella, cuando paseaba por los alrededores del castillo, se le apareció la Virgen y le dijo que en una cueva cercana de aquel entorno había una imagen que había sido ocultada por parte de los cristianos para que no fuera profanada por los invasores árabes.

De aquella leyenda surgió una ermita que las tropas napoleónicas destruyeron en 1813, pero se salvó la imagen de la Virgen. Fue trasladada primero a la iglesia de San Nicolás de Bari y finalmente a la iglesia de San Pedro de la Fuente, que es donde actualmente está y donde cada año se venera con esta fiesta.

Los romeros saldrán a las 11:45 horas de la iglesia de San Pedro de la Fuente para trasladar la imagen de la Virgen Blanca hasta el Castillo, acompañados de las autoridades y todas las peñas participantes con sus reinas. A las 12:30 horas será la misa con la participación de los grupos de danzas de Estampas Burgalesas y María Ángeles Saiz.

Y, a las 14:30 horas, el plato fuerte será un año más el reparto de hasta 6.000 raciones de paella entre todos los asistentes.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





LA SELECCIÓN DEL CARTEL DE LOS SAMPEDROS, EN ENTREDICHO

La concejala de festejos del Ayuntamiento de Burgos también ha tenido que salir hoy al paso de la polémica que se ha generado en las últimas horas cuando uno de los finalistas del concurso del cartel de los Sampedros 2023 ha denunciado que el ganador forma parte de la misma asociación que varios miembros del jurado encargados de elegir el cartel.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El diseñador gráfico critica la falta de transparencia en el proceso de selección. Pero la concejala se limita a decir que este es "el mismo proceso que en años anteriores".





SIN TRONADA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por cierto, respecto a los Sampedros, finalmente no habrá tronada el día grande de las fiestas, el 29 de junio. La concejala Blanca Carpintero se echa atrás en su propuesta inicial de hacer una gran traca pirotécnica simultánea desde tres puntos de la ciudad tras reunirse con colectivos animalistas y asociaciones de personas con enfermedades neurológicas. "Ha sido una decisión mía personal, prescindir de esta cuestión porque no me parecía significativa para el lucimiento de la fiesta", ha concluido.