Cerca de 1.000 ofertas de trabajo para quienes acudan a la Feria de Empleo de la Universidad de Burgos

El Fórum Evolución de Burgos acoge este miércoles la XXIII Feria de Empleo de la Universidad de Burgos (UBU), una cita clave para quienes buscan dar un salto en su carrera profesional o iniciar su andadura laboral tras finalizar sus estudios. En total, 94 empresas de distintos sectores ofrecen cerca de 1.000 oportunidades de trabajo, muchas de ellas en ámbitos estratégicos como la tecnología, la ingeniería o la salud.

Raúl González Cerca de 1.000 ofertas de trabajo en la Feria de Empleo de la UBU

El evento, que permanecerá abierto al público de 9:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas, espera recibir la visita de unas 2.000 personas a lo largo del día, consolidándose como uno de los encuentros de empleo más importantes de Castilla y León.

Un puente directo entre universidad y empresa

Durante la inauguración, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha subrayado que la UBU “juega un papel cada vez más relevante como universidad de cuarta generación, centrada en el desarrollo socioeconómico”. Según ha explicado, esta edición de la feria representa una oportunidad única para “generar riqueza” conectando a empresas que demandan talento con jóvenes cualificados que buscan empleo.

El encuentro cuenta con el patrocinio del Banco Santander, cuyo gerente de Relaciones Institucionales Burgos-Soria, Fernando Merino, ha puesto en valor el papel de este tipo de iniciativas: “Conectan con nuestra misión de apoyar el talento y conservarlo, contribuyendo a dar valor a la sociedad y a las personas”.

Perfiles tecnológicos, sanitarios y agroalimentarios

Aunque el perfil más demandado está claramente orientado a áreas tecnológicas e ingenierías, también hay representación de empresas de otros sectores clave como el sanitario, el cuidados, y el agroalimentario. El concejal de Comercio y Deportes del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha recordado que “Burgos es una ciudad eminentemente industrial, donde los puestos técnicos y tecnológicos tienen una especial importancia”.

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), su presidente Miguel Ángel Benavente ha valorado la “calidad de las empresas y los puestos que ofrecen, así como la calidad de vida en la ciudad”. Ha destacado que Burgos tiene “el potencial para ser la capital industrial de Castilla y León”, y ha añadido que muchas compañías están buscando “rejuvenecer su plantilla con titulados jóvenes”.

Oportunidad real para los jóvenes

El perfil de los asistentes es muy variado, pero la mayoría son estudiantes y recién titulados de la Universidad de Burgos que buscan su primer empleo. Raúl Pérez de Diego, estudiante de Ingeniería Electrónica, reconoce que no tenía un destino claro, pero ha descubierto nuevas oportunidades. “He encontrado muchas empresas que no conocía. Me acercaré a varias para conocerlas mejor”, comenta después de haber dejado su currículum en una firma especializada en energía fotovoltaica.

También se buscan perfiles para el sector sociosanitario. Sandra Moreno, del Departamento de Trabajo Social y Recursos Humanos de la empresa Cuidamos Mundi, señala que el verano es un periodo especialmente activo: “Tenemos varias ofertas abiertas, especialmente para personal de Enfermería y Auxiliar de Enfermería”.

Más que una feria, un escaparate de oportunidades

La Feria de Empleo de la Universidad de Burgos, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos y FAE Burgos, se consolida como un evento estratégico para retener el talento en la ciudad y facilitar el contacto directo entre empresas e interesados. Su ubicación, en la tercera planta del Fórum Evolución, la convierte en un punto de encuentro de referencia para empresas que quieren reclutar talento joven y para estudiantes que desean entrar con fuerza en el mercado laboral.

Con una asistencia que se prevé multitudinaria y cerca de 1.000 empleos ofertados, la feria no solo abre puertas, sino que acerca el futuro laboral a cientos de jóvenes en Burgos.