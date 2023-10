El PP de Burgos pide a Sánchez una repetición electoral que "legitime" la amnistía en las urnas

El diputado del PP de Burgos, Ángel Ibáñez, ha retado a Pedro Sánchez a una repetición electoral, tras el fallido debate de investidura liderado por Alberto Núñez Feijóo. Para el 'popular' es la única solución "legítima" que tiene el PSOE para conseguir el respaldo de la ciudadanía ante cuestiones fundamentales como la amnistía.

Ibáñez, que ha comparecido ante los medios este lunes junto con el resto de diputados nacionales y senadores del PP de Burgos, ha pedido a los socialistas que den explicaciones a sus militantes sobre la amnistía y el referéndum de autodeterminación, cuestiones que callaron hace tres meses antes de la cita con las urnas. "Si quieren legitimarse para hacer lo que pretenden hacer, hay una solución sencilla, ser valientes, mirar a la cara a los españoles y acudir a las urnas con estas cuestiones. Estamos convencidos de que los españoles les dirían alto y claro que este no es el camino que necesita nuestro país", ha advertido Ibáñez.

Al mismo tiempo ha asegurado que hablar de un referéndum de autodeterminación es "un cebo" para no hablar de la amnistía, que significaría para el popular "romper de cuajo la separación de poderes y dejar a la altura del barro al Poder Judicial".

"La autodeterminación no es ni más ni menos que un cebo para no hablar de la amnistía y tratar de dar por superado esa fase que sería vergonzosa para nuestra democracia. Lo que realmente está sobre la mesa no es ese referéndum de independencia que además es imposible, sino la amnistía", ha aseverado Ibáñez.

Al mismo tiempo ha pedido explicaciones a los socialistas burgaleses por su "silencio y sumisión". También se ha preguntado si los socialistas de Burgos y de Castilla y León "están dispuestos a aceptar un gobierno con secesionistas y con Bildu a cambio de que nuestras provincias sean completamente perjudicadas".

El diputado nacional por Burgos ha manifestado su satisfacción tras el debate de investidura, que para el popular ha sido "un acto esclarecedor" en el que Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido seis pactos de estado para "garantizar la estabilidad y defender la igualdad de todos los españoles". Además, ha insistido en que el PP mantiene "sus principios intactos", porque han defendido "exactamente lo mismo que defendíamos hace tres meses".

