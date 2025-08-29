Burgos tiene un nuevo millonario: la Primitiva deja un premio histórico de 62,7 millones de euros a un único acertante en la capital

Burgos tiene un nuevo millonario. El sorteo de la Primitiva de este jueves 28 de agosto ha dejado en la capital burgalesa un boleto acertante de categoría especial: seis aciertos más el reintegro. Esto se traduce en 62,7 millones de euros.

El boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías situada en el Centro Comercial Carrefour-El Mirador, en la carretera de Santander, 2, Burgos.

un premio histórico

María José Martínez es la dueña de esta administración y esta mañana, en COPE, hemos hablado con ella. Su administración la fundó su padre en el año 2000 y, para que te hagas una idea de la magnitud del premio, nunca antes había llegado, si quiera, al millón repartido. "Muy, muy emocionante, porque nunca en la vida hemos dado un premio tan grande", cuenta María José, que recuerda que el premio más grande que ha dado fue de 800.000 euros el segundo sorteo de la existencia del Euromillón, pero de eso hace ya muchos años".

¿cómo repercute en un negocio de lotería?

De golpe le han llegado más de 62 millones de euros, que han caído en manos de algún desconocido. De hecho, ella cree que nunca va a conocer quién es esa persona, que gestionará el cobro directamente con el banco. Pero la alegría ya no se la quita nadie y esto además, seguro que va a repercutir muy positivamente en su negocio. "Hoy posiblemente haya bastante jaleo y va a repercutir mucho en las ventas, van a subir bastante", augura con optimismo.

Enhorabuena al agraciado y a esa administración número 20 del Centro Comercial El Mirador que ha entregado un premio histórico. La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 02, 38, 12, 19, 45 y 11. El número complementario es el 21, el reintegro el 5 y el Joker, 2841336. La recaudación del sorteo ha ascendido a 11.951.589,00 euros.