Burgos estrenará un nuevo aparcamiento gratuito junto al Hospital Universitario

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos ha comenzado las obras de construcción de un nuevo aparcamiento en superficie junto al Hospital Universitario. Esta nueva infraestructura se sitúa en una parcela de titularidad municipal en la avenida Islas Baleares y ofrecerá un total de 63 plazas de estacionamiento, de las cuales tres estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

Una respuesta a la demanda vecinal

Esta actuación ha sido impulsada por la alcaldesa, Cristina Ayala, para dar respuesta a una demanda histórica de los usuarios del Hospital Universitario y los vecinos de la zona, que pedían más espacio para aparcar. La regidora ha afirmado que el proyecto supone un paso más para revertir el déficit de plazas de aparcamiento que arrastran algunos barrios, recordando que también se han impulsado nuevos proyectos en Gamonal y Capiscol.

Detalles de la obra

La obra se está ejecutando en colaboración con la empresa Construcciones Lázaro y cuenta con el respaldo de Aguas de Burgos, que asumirá los costes de drenaje y saneamiento. Las capas de firme y la señalización se completarán a través del contrato anual de mejora de pavimentos. Según las previsiones, las obras tienen un plazo de ejecución de aproximadamente un mes y, una vez finalizadas, el aparcamiento será de uso totalmente gratuito.