Un burgalés que padece ELA lanza una campaña de crowdfunding para realizar un documental sobre su historia

“Quiero recorrer Europa durante seis meses. El objetivo es bañarme en sus lagos más bonitos, cada chapuzón significa para mí un bautizo, una nueva vida. Pero es muy importante precisar que no hago este viaje sólo por mí. Es mi forma de visibilizar la situación de muchas personas que se encuentran a diario con carencias, trabas y soledad. Luchar y avanzar hacia una sociedad más justa, diversa e inclusiva”, explica Dabiz Riaño que padece de ELA y que mediante la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe busca conseguir 30 mil euros que le permitan registrar el documental de su historia: “7 Lagos, 7 Vidas”, que comienza el próximo mes de mayo.

Bajo el agua, la falta de gravedad, hace que sus músculos se relajen. Se siente una persona completamente libre y no depende de la ayuda de nadie, ese es el motivo que ha llevado a Dabiz a emprender esta aventura en busca de los lagos más bonitos de Europa. Hoy Dabiz ha pasado por los micrófonos de COPE Burgos, donde nos ha contado su historia (desde el minuto 3:30):

Diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el burgalés, Dabiz Riaño, ha perdido en los últimos 10 años gran parte de movilidad, pero no ha dejado de superarse y de demostrar al mundo que las barreras se las pone uno mismo. “Soy un viajero experimentado, incluso desde que la ELA me lo pone un poco más difícil. mi curiosidad, mi pasión por la naturaleza y mi espíritu aventurero no han disminuido un ápice”. De cada piedra en el camino, Dabiz ha hecho un escalón para seguir adelante, pero esta vez pretende ir más allá en su historia de superación, y quiere dejar constancia de su lucha y su coraje a través del documental.

7 Lagos, 7 Vidas es un ambicioso proyecto de sensibilización donde la diversidad se ve como algo positivo y donde no tienen cabida los miedos y los problemas si no son para combatirlo y seguir adelante. Así pues, desde la plataforma piden colaboración a todos aquellos “soñadores” que quieran contribuir para que este documental pueda ver la luz y enseñar así, la particular visión del mundo de Dabiz donde nada es imposible.

El documental

Dabiz registrará su viaje con una cámara GoPro. “Registro mi día a día con todas mis peripecias y dificultades: pasear por la ciudad, bañarme en la piscina o la playa, ir al CSIC a dar una clase, viajar en avión, salir con los amigos, entrenar a mis cuidadores. Esta cámara muestra la realidad en plano subjetivo. Veis lo que veo, desde la altura de mis ojos, a la velocidad de mi silla de ruedas. Mi mirada os guía a través del mundo. Mi voz os transmite mis pensamientos y emociones”. Otro equipo audiovisual lo acompañará grabando desde otro ángulo.

Todos los participantes en esta campaña, por pequeña que sea su contribución, aparecerán en los créditos al final del documental y recibirán acceso a la descarga de la banda sonora en formato digital.

Puedes acceder y colaborar con la campaña en el este link.

Y aquí, el trailer de su documental: