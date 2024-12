La autopista revela que el bebé hallado en el Río Arlanzón en Burgos nació vivo

El comisario jefe de Burgos, Jesús Nogales, ha confirmado que el bebé encontrado hace una semana en el río Arlanzón "nació vivo", tal como ha demostrado la autopsia realizada al cadáver, por lo que, con esos parámetros de investigación, deduce que se trata de "un infanticidio".

El comisario jefe de Burgos ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por los medios tras el homenaje del Ayuntamiento de Aranda de Duero al Cuerpo Nacional de Policía y la entrega del plano de 1503.

Ricardo Ordóñez Lugar donde apareció el cadáver de un bebé en el Rio Arlanzón en Burgos

Así, Nogales ha asegurado que en la actualidad "se están estudiando todos los pormenores" del caso y que el neonato "era viable ya que nació vivo", con lo cual ha aseverado que "lo que toca es estudiar con los forenses cuáles eran exactamente las causas del fallecimiento".

Para este estudio faltan aún "unas pruebas histológicas más complejas de lo habitual", debido a su corta edad y a que llevaba ya "varios días fallecido", por lo que las pruebas analíticas son más "complejas" que en un fallecimiento más reciente.

descartan la muerte accidental

Asimismo, Nogales ha reiterado que cuando la Policía tenga todas esas pruebas, podrá determinar "de qué ha muerto exactamente" y ha apuntado que para averiguar todas las circunstancias es primordial saber "quién es la madre".

Ricardo Ordóñez Lugar donde apareció el cadáver de un bebé en el Rio Arlanzón en Burgos

Además, para la investigación, la Policía tiene "varios canales de investigación", tanto en relación con las personas como con las mujeres que en estas fechas pudieron estar embarazadas y de las cuales se esperaba que hubiesen dado a luz en estos momentos, en relación con su historial médico. Posteriormente se comprobará quién de estas mujeres ha dado a luz y quién no.

Nogales ha explicado que la madre puede que "no sea de Burgos, que no estuviese en Burgos, o que no hubiese pasado por un ginecólogo en su embarazo" y, por lo tanto, se descarta la muerte accidental.

ICAL Río Arlanzón a su paso por Burgos

cuerpo calcinado en villaquirán

Respecto a la persona fallecida carbonizada en Villaquirán de los Infantes, el miércoles pasado, Nogales ha confirmado que la Guardia Civil está trabajando "de una manera muy correcta, muy exhaustiva", pero que el corresponde a ese Cuerpo hablar de ese asunto.

Lo único que ha confirmado es que tienen todas "las líneas de investigación abiertas" y que conocen que "venía del sur y que en un camino cercano a Villaquirán ocurrió el suceso".