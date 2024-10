La apuesta de la Universidad de Burgos por las personas con discapacidad intelectual

Para las personas con discapacidad intelectual, encontrar un empleo no es solo un reto, sino muchas veces un sueño que parece inalcanzable. Es una obviedad que el mundo laboral no está plenamente adaptado a la diversidad y, por ello, el camino hacia un puesto de trabajo se vuelve más empinado para estas personas, que se encuentran con barreras tanto visibles como invisibles. Estas personas no solo tienen la dificultad de adquirir las habilidades necesarias, sino que también luchan contra prejuicios, la falta de oportunidades y una sociedad que no siempre les ofrece un espacio para demostrar su valía. En este contexto, cabe destacar el trabajo de quince jóvenes que han dado un paso adelante para mejorar su futuro, al comenzar un curso que no solo les abrirá puertas, sino que también les permitirá desarrollar su autonomía y mejorar sus posibilidades de empleabilidad.

Esta semana, en la Universidad de Burgos, ha comenzado la andadura de la VIII promoción del título de Diplomado en Competencias Adaptativas UBU-Diversidad. Un total de 15 jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, participarán en este programa diseñado para mejorar sus habilidades personales y profesionales, con el objetivo de que puedan integrarse mejor en el mercado laboral. Hasta el mes de mayo, cursarán diferentes asignaturas en la Facultad de Educación, enfocadas no solo en la preparación laboral, sino también en el fomento de su autonomía y conocimientos humanísticos.

Este programa, impulsado por la Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE), se desarrolla en 31 universidades de España, siendo la Universidad de Burgos la primera en Castilla y León en unirse a esta iniciativa. Según Raquel de la Fuente Anuncibay, coordinadora del título, "este curso prepara para el mundo laboral, pero también para capacitarles para el entorno social y de vida". La vicedecana de la Facultad de Educación, Tamara de la Torre Cruz, destacó la importancia de la educación inclusiva como un pilar esencial para una sociedad más justa y equitativa.

Durante estos meses, los estudiantes de UBU-Diversidad compartirán algunas asignaturas con alumnos de Pedagogía, colaborando en proyectos conjuntos. José Luis Cuesta Gómez, también coordinador del curso, señaló que el programa culmina con un mes de prácticas en colaboración con asociaciones y empresas, un pilar fundamental para su empleabilidad. Con un balance positivo de las promociones anteriores, este curso ofrece a los jóvenes una oportunidad única para crecer tanto profesional como personalmente, rompiendo barreras y allanando su camino hacia el éxito laboral.