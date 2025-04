Una amiga da la voz de alarma y la Policía salva in extremis a un hombre que intentaba quitarse la vida en su coche en Burgos

Una rápida intervención de los agentes de la Policía Nacional en Burgos ha evitado que una madrugada acabase en tragedia. Un vecino de la ciudad, que había tomado la decisión de acabar con su vida, fue localizado a tiempo en el interior de su coche en el Cerro del Castillo, gracias a la llamada de una amiga suya que alertó a los servicios de emergencias tras recibir un inquietante mensaje.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de marzo, cuando, alrededor de la 01:30 horas, una mujer se puso en contacto con el 091. Su amigo, que no estaba pasando por un buen momento personal, le había mandado un mensaje de voz por WhatsApp en el que decía textualmente que se había tomado pastillas, que iba a encerrarse en el coche y que iba a quitarse la vida inhalando el monóxido de carbono del tubo de escape. Incluso aseguró que no se molestaran en buscarle, porque no lo iban a encontrar.

Una búsqueda contrarreloj

Desde ese momento, se activó un operativo de emergencia con varias dotaciones policiales rastreando distintos puntos de la ciudad. Mientras una patrulla acudía al domicilio de la joven para recabar más información, otros agentes trataban de localizar el vehículo del hombre. Al mismo tiempo, desde la Comisaría Provincial, se contactó con un familiar cercano, quien entregó una copia de las llaves de su vivienda.

El hombre se encontraba semiinconsciente en el interior del vehículo

Aunque en la casa no se encontraba, sí había pruebas que confirmaban sus intenciones, lo que incrementó la urgencia de la búsqueda. Durante más de dos horas, los policías no cesaron en sus esfuerzos por encontrarle.

Localizado en el Cerro del Castillo

Finalmente, el coche fue localizado en una zona arbolada y apartada del Cerro del Castillo, alejada de la carretera. En su interior, los agentes encontraron al hombre semiinconsciente, con el motor en marcha y un tubo de goma que conectaba el escape con el interior del vehículo, todo cuidadosamente sellado con precinto para impedir la entrada de aire limpio.

Dentro del coche también había varios blísteres de pastillas vacíos y botellas de alcohol. A pesar del estado crítico en el que se encontraba, el hombre aún respiraba.

Estabilizado por los sanitarios

Los agentes actuaron con rapidez: lo sacaron del vehículo, lo colocaron en posición de seguridad y solicitaron una ambulancia medicalizada. Los sanitarios lograron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Universitario de Burgos, donde confirmaron que, de haber llegado unos minutos más tarde, no habrían podido hacer nada por salvarle la vida.

Gracias al aviso de una amiga que no dudó en actuar, y al esfuerzo conjunto de varios agentes de la Policía Nacional, esta historia no acabó en tragedia. Una actuación que demuestra la importancia de estar atentos a las señales y actuar con rapidez cuando alguien cercano pide ayuda, aunque lo haga de forma silenciosa.