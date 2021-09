Adrián Serna se mantiene como alcalde de Villarcayo MCV hasta final de legislatura y se reorganiza el Gobierno

El acuerdo de gobernabilidad firmado el 22 de enero de 2020 entre Iniciativa Merindades y Ciudadanos se ha renovado hoy para mantener el objetivo fijado hace veinte meses: garantizar la estabilidad política y la cohesión social con un equipo de gobierno formado por una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V.





Tras veinte meses de trabajo entre los dos grupos políticos municipales se ha formado un equipo de gobierno unido y cohesionado, logrando una buena sintonía laboral. Ambos grupos valoran esta situación como muy positiva para el Ayuntamiento, el municipio y los vecinos. Un gran cambio en estos momentos de la legislatura generaría una pérdida de tiempo innecesaria, cuando lo importante son los proyectos para Villarcayo y no las personas.





Durante este periodo, el Equipo de Gobierno ha sido consciente de la enorme compatibilidad entre las dos personas que ostentan la dedicación exclusiva, Adrián Serna y Jesús Argüelles. La renuncia a intereses particulares preponderando el interés general del Ayuntamiento y del municipio vuelve a ser fruto de esta renovación de acuerdo de gobierno, en el que el principio básico es conseguir la estabilidad política y proyectos de futuro para Villarcayo.





“Esta renovación del acuerdo, dejando de lado los intereses personales, tiene el objetivo de mantener la estabilidad fijada en el pacto de gobierno de 2020. Tras estos meses de trabajo en conjunto lo tenemos muy claro: no importa quién gobierne el Ayuntamiento, lo importante son los resultados que queremos para Villarcayo. Esta renovación del acuerdo consolidará aún más el equipo de gobierno, su línea de trabajo y los objetivos a alcanzar al finalizar la legislatura”, ha declarado Jesús Argüelles tras firmar la renovación del Acuerdo.





“Este pacto comenzó un mes antes del inicio de la pandemia y engranar un equipo de gobierno en estas condiciones no ha sido fácil, pero los resultados nos avalan y estamos muy satisfechos con lo que estamos consiguiendo. Con esta renovación del acuerdo damos continuidad al proyecto iniciado en 2020, independientemente de los nombres o el orden de los mismos. Lo importante es el equipo de gobierno unido y cohesionado que hemos logrado y que seguirá trabajando para Villarcayo. Nuestros objetivos no son los personales, lo que pretendemos es mantener la línea de trabajo fijada sin tener que empezar de cero con una reorganización de la alcaldía y lo que ello supondría. No queremos parones innecesarios ya que lo importante son los proyectos que estamos desarrollando en esta legislatura”, ha remarcado Adrián Serna.

El punto 9 del acuerdo de 2020, desatacaba que “la estructura establecida no tiene por qué ser definitiva para el resto de legislatura, siempre que ambos grupos lo reafirmen por escrito mediante un anexo”. Por este motivo y bajo estos objetivos, hoy se han renovado los tres primeros puntos de los nueve que recogía el acuerdo.





Entre los principales cambios cabe mencionar la modificación del primer punto donde se destaca que la figura del alcalde se mantendrá en Adrián Serna hasta fin de legislatura.

Al mantener la alcaldía en Serna hasta el final de legislatura, el punto segundo, que trata sobre la estructura de los tenientes alcaldes, ha sido modificado para mantener la división establecida en 2020: Jesús Argüelles (Ciudadanos) será el primer teniente de alcalde, Loreto Ruiz (Ciudadanos) será la segunda teniente de alcalde y Natalia Fernández (Iniciativa Merindades) la tercera teniente de alcalde.





En el punto tercero, distribución de las concejalías, se han reestructurado alguno de los titulares con el objetivo de mejorar la eficacia y el desarrollo de los proyectos. Los cambios son los siguientes:





Loreto Ruiz será la nueva concejala de Tercera Edad y Sanidad, Beatriz García será la nueva concejala de Juventud, ambas concejalías gestionadas hasta ahora por Jesús Argüelles.





Argüelles será nuevo responsable de Turismo y Urbanismo, unas áreas gestionadas hasta la fecha por Beatriz García y Natalia Fernández, respectivamente.





Destacar la creación de una nueva concejalía destinada al Desarrollo Tecnológico y Nuevas Tecnologías, que será gestionada por Adrián Serna y que se crea tras la demanda generada con proyectos como WiFi4EU o Red LoRa, entre otros nuevos en los que se trabajará.