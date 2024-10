El abandono de RENFE a Aranda de Duero (Burgos) obliga a su Ayuntamiento a tomar esta inédita medida

Las infraestructuras de Burgos. Esas grandes olvidadas por los diferentes Gobiernos. Hoy, que en COPE los principales comunicadores están poniendo el foco en las comunicaciones por carretera, aire o ferrocarril, aquí en la provincia de Burgos tenemos mucho que decir. Porque Burgos forma parte de ese corredor central, que durante los últimos años han esquivado las grandes inversiones.

La reivindicación histórica del tren directo Madrid – Aranda – Burgos continúa archivada en alguna de las estanterías del Ministerio de Transportes; la autovía Burgos – Logroño, sin tramos terminados en nuestra provincia; la A-73 y la A-11; o el desdoblamiento de la N-1. Estas son las principales demandas en materia de infraestructuras de la provincia de Burgos.

LA INICIATIVA DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)

Hoy nos centramos en Aranda de Duero, una de las ciudades más olvidadas de Castilla y León. RENFE no opera en este histórico nudo ferroviario del país. Por eso, el Ayuntamiento de Aranda, junto con la Asociación de Empresarios ASEMAR y el Sonorama Ribera, pretenden poner en marcha un proyecto, tanto necesario para la viabilidad de los grandes eventos de la ciudad... como reivindicativo, para dejar en evidencia el abandono en materia de infraestructuras.

La idea es lanzar trenes chárter que lleven hasta Aranda a los visitantes que acuden desde el norte de España, a los eventos que se celebran en la localidad, como el Sonorama Ribera: "Desde Aranda no podemos disponer, lógicamente, de un aparcamiento de 30.000 plazas para usarse una única vez en lo largo de todo el año. Lo mismo sucede con otros grandes eventos como la Fiesta de la Vendimia, los Premios Envero y también tenemos la inquietud de recuperar FIDUERO, la gran feria de la Ribera del Duero y otros eventos encima de la mesa", ha explicado en COPE el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje.

Paco Santamaria | EFE Celebración del Sonorama Ribera 2024

No queda otra que centrar los esfuerzos en los visitantes que llegan desde el norte de España. La línea con Madrid está paralizada por la bateadora atascada en el túnel de Somosierra. Los puntos de origen de estos trenes chárter, a la espera de la redacción del proyecto, serían grandes ciudades como las del País Vasco o Zaragoza.

SE SIENTEN DISCRIMINADOS POR RENFE

La gran incógnita, por ahora, es quién va a proporcionar estos trenes chárter. "Por supuesto, no vamos a descartar operadores privados, por qué no decirlo claramente: ante la falta de interés del operador público. No comprendemos la falta de interés de Renfe, está discriminación con respecto al resto de ciudades de la comunidad. Insisto, dejando al margen la falta de infraestructura ferroviaria hacia Madrid por esa suspensión que tiene marcada Adif", puntualiza Linaje.

Ricardo Ordóñez | ICAL Antonio Linaje, en el centro de la imagen, en la presentación del Sonorama Ribera 2024

El alcalde de Aranda de Duero ha sacado músculo sobre el estado en el que se encuentra la estación, que tendría capacidad de sobra para recibir todas esas frecuencias. El único inconveniente estaría en los trámites administrativos, ya que ADIF exige que ellos mismos realicen un plan de autoprotección para cada una de las estaciones de la red, con el que no cuenta la estación de Aranda.