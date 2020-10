El UBU San Pablo se sitúa líder de la División de Honor Plata de balonmano

El UBU San Pablo Burgos no ha llegado a División de Honor Plata para pasearse. El buen estado de forma del conjunto rojinegro es ya una realidad palpable, como demuestra el triunfo obtenido ante el CH Bordils (31-26). Los cidianos supieron enmendar en la segunda mitad los fallos de la primera y acabaron interpretando una sinfonía con la armonía que impone un equipo que, tras cinco jornadas, se encuentra perfectamente afinado.

El choque comenzó con los catalanes más centrados en ataque y la primera ventaja correspondió al cuadro visitante (1-2), que se vio favorecido, además, por la exclusión de Claudio en el minuto 3. Los cidianos se precipitaban en los lanzamientos en los primeros minutos y la portería gerundense parecía territorio vetado, de modo que incluso Pinillos falló el primer lanzamiento de 7 metros que le señalaron al UBU San Pablo.

Pico y pala, el conjunto burgalés consiguió igualar el encuentro (3-3) con un penalti transformado por Cantore. Fue un momento de inflexión en el que, además, Bordils perdía a Masó por dos minutos. El bloque visitante seguía llevando la voz cantante pero la defensa local comenzó a carburar para ofrecer más seguridad al conjunto, que comenzaba a mostrarse más tranquilo en posiciones ofensivas. Los extremos se alzaban como el principal foco de percusión para el Balonmano Burgos, aunque la ofensiva se repartía por distintos puestos, mientras que en el conjunto de Pau Campos la metralla llegaba principalmente de Arnau Palahi, quien acabó la contienda con 9 goles.

El cuadro rojinegro, poco a poco, empezaba a imponer su ritmo sobre el parquet y la danza de los cidianos les llevó a dar la vuelta al partido y a abrir su primera brecha en el 18 gracias a un tanto de Espinosa (9-7). Al mismo son cantaba la grada de El Plantío, que veía a los suyos superar el mal inicio para llevar al técnico rival a solicitar un tiempo muerto (Min. 20. 10-7) con la intención de frenar el momento alcista de los cidianos. El choque se endureció y la ventaja burgalesa, que llegó a estar en cinco goles, se redujo a uno (13-12) con un Bordils muy sólido en defensa y con una gran aportación de su extremo derecho Adriá Fornes. Con una jugada preparada, intentó Nacho González irse al vestuario con ventaja, pero una caída de Joshua en seis metros y un último lanzamiento fallido de Pinillos llevaron al encuentro al descanso con un empate (14-14).

Al regreso del receso, el UBU San Pablo tenía clara cuál era la partitura que tenía que tocar. La defensa se solidificó e Ibrahim blindó sus dominios para llevar a los suyos a recuperar el terreno perdido y ponerse en 20-16 en el 37. Quedaba mucho camino por delante, por lo que la prudencia era la receta para evitar males mayores. Bordils le imprimía carácter al juego y no permitía que el marcador se fuera más allá de los cinco tantos de ventaja, pero la zaga cidiana estaba bien armada y las intentonas de los catalanes se veían a menudo frustradas. Mientras tanto, en el ataque local, Pablo Cantore tomó la batuta anotadora y sus compañeros, todos ellos, siguieron los pasos de su director de orquesta.

La tocata rojiegra se ejecutaba a la perfección sin importar quiénes fueran los siete intérpretes sobre la cancha. Defendían los pequeños y atacaban los centrales defensivos —Julián Rasero anotó de contraataque que levantó en alto al pabellón—. Los cambios defensivos en el ala gerundense no frenaron a los componentes del UBU San pablo que, como en toda buena sinfonía, cerraron su actuación con un redoble de tambor —la victoria— y un golpe de platillos —el liderato—.

DECLARACIONES NACHO GONZÁLEZ:

El técnico cidiano, Nacho González, mostraba su satisfacción tras el encuentro: «Una victoria importante para seguir en la dinámica de estos dos últimos partidos». Es cierto que no hemos entrado tan bien como en los partidos anteriores, nos ha costado el inicio bastante», reconocía González. «Luego hemos tenido momentos muy buenos, en los que hemos defendido, y hemos conseguido irnos en el marcador, pero cuando no hemos tenido la estabilidad defensiva hemos hecho un final de primera parte muy ‘flojito’», relataba. El preparador rojinegro relataba cómo el paso por vestuarios cambió el partido: «El equipo ha salido en la segunda parte muy enchufado defensivamente. Hemos vuelto al nivel y hemos hecho 30 minutos de un nivel alto». «Hemos podido correr y hemos podido controlar el ritmo, ahí es cuando hemos tenido el partido donde hemos querido», detallaba, el vallisoletano. «Hay que aprender que, cuando tienes varios minutos que no te salen las cosas, hay que levantar la cabeza, a dar un paso adelante y yo creo que lo hemos hecho», concluía.

DECLARACIONES DE PAU CAMPOS:

El entrado del CH Bordils resumía así su valoración del partido: «Hemos empezado muy bien, metidos en el partido, siendo un domingo por la mañana y un desplazamiento complicado. Sabíamos dónde veníamos: un equipo con muchísimos recursos, con uno de los presupuestos más altos de la categoría. Hemos empezado muy concentrados en defensa, lo que nos ha pemitido correr. Nos hemos puesto el primer cuarto de hora en el marcador y, a partir de ahí, un ‘apagón de luces’ que nos ha durado hasta el 12-7. Hemos pedido tiempo muerto, nos hemos rehecho al descanso con el 14-14, pero yo creo que ese esfuerzo lo hemos pagado en el inicio de la segunda parte donde se nos han ido otra vez de 4 o de 5. Hemos intentado remontar de mil maneras, cambiando la defensa, cambiando la primera línea…, pero ha sido muy complicado. El ‘fondo de armario’ de Burgos es mucho más amplio que el nuestro, pero esto es una competición muy larga. Tranquilidad y a seguir trabajando».

FICHA TÉCNICA:

UBU SAN PABLO BURGOS 31: Mile, Cantore (8), Pinillos (3), Claudio, Dalmau (3), Juan Tamayo (1), Joshua (6), Ibrahim, —siete inicial— Espinosa (2), Raúl (4), Juli (1), Samuel (1), Marcos García, Ernesto (1), Javi Rodríguez (1), Cristian,

CLUB HANDBOL BORDILS 26: March, Palahi (9), Batlle, Bañeras (2), J. Reixach (2), Maso (1), —siete inicial— Pou, Oliver (1), Fornes (5), Montes, Rodoreda Ferrer, Márquez (2), Montemayor, F. Reixach (2), Prat (2).

PARCIALES: 1-3 / 4-5 / 7-7 / 10-7 / 12-10 / 14-14 / descanso / 19-15 / 22-17 / 24-19 / 27-22 / 30-21 / 31-26 /

ÁRBITROS: Enrique Javier Romero y José Alberto Romero. Excluyó a Claudio (Min. 3 y 22) y Juli (Min. 46), por parte del UBU San Pablo, y a Masó (Min. 7 y 49), Rodoreda, Prat (Min. 39) y Pou (Min. 52).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de División de Honor Plata, disputado ante 300 espectadores. Pablo Cantore fue elegido MVP del partido.